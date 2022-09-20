Українцям дозволили дарувати свої номерні знаки родичам: як це зробити 

В Україні власники транспортних засобів отримали право передавати свої номерні знаки родичам. Про це нововведення днями повідомили у Головному сервісному центрі МВС. За яких умов можна залишити номер машини в сім’ї та які документи для цього потрібні?





Перезакріпити свій номер за автомобілем одного з родичів можна в разі продажу, перереєстрації або вибракування власного транспортного засобу. При цьому номерний знак повинен відповідати всім актуальним вимогам щодо порядкового номера, серії та позначення області.

Однак найголовнішим є те, що громадянин має право передати свій номер авто лише людині, із якою пов’язаний родинними узами. Тобто він повинен перш за все підтвердити цей факт, надавши необхідні документи. Це може бути свідоцтво про, шлюб, свідоцтво про народження тощо.

Зазначимо, що у державному додатку «Дія» нещодавно відновили популярну серед автомобілістів послугу шерингу техпаспорту. Вона полягає в тому, що власник може, позичаючи автівку другу чи родичу, надати йому доступ до свого техпаспорту. Для цього особа, з якою діляться техпаспортом, повинна мати у переліку електронних документів «Дія» своє водійське посвідчення.

Також українські водії відтепер можуть змінювати мову відображення свого водійського посвідчення на англійську. Завдяки цій опції у них не буде проблем із кермуванням за кордоном.

У Мінцифри анонсували, що через три місяці у «Дія» з’являться чергові оновлення для автомобілістів. Зокрема за допомогою порталу держпослуг можна буде записатися на експертну оцінку авто та подати заявку на його реєстрацію. При цьому експертний огляд буде проходити у звичному форматі, а в «Дія» можна буде лише вибрати час його проведення. Ці послуги значно спростять життя власникам автівок, а заразом розвантажать сервісні центри МВС.