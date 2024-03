В мережі завірусився тест на кмітливість, який пройдуть тільки 5%

Вмикайте логіку та спробуйте здогадатися, хто із зображених на малюнку людей у безпеці.

Пропонуємо трохи відволіктися від звичних справ і потренувати своє логічне мислення та уважність. Іноді відповідь, що лежить на поверхні, складно відшукати!

Подивіться на цю картинку. Здається, усі герої ось-ось потраплять у смертельну небезпеку. Крім одного. Хто це?

Радимо вдивитися і мислити нестандартно!

Ну що, у вас уже є здогадки? Щоб перевірити себе, подивіться під картинку.

Про всяк випадок погляньте на картинку ще раз, щоб упевнитися у своїй відповіді.

Рішення

Нічого не загрожує тільки водієві автомобіля. Людина No 1 потрапить під колеса, No 2 вдариться об дерево, No 3 отримає граблею по голові, а No 4 впаде в люк.

Змогли здогадатися?