Українець виготовив саморобну бомбу та підірвав поштомат Нової Пошти

У липні 2021 року невідома особа здійснила підрив двох поштоматів у Києві та Одесі, заклавши у комірки вибухові пристрої. Внаслідок цього були пошкоджені два поштомати та завдано збитків компанії, як матеріальних, так і репутаційних, адже йшлося про безпеку доставки. За фактами пошкодження були відкриті кримінальні провадження в обох містах.



Правоохоронні органи оперативно встановили особу підозрюваного та затримали його. Підозрюваним виявився Федорченко К.А – мешканець Чернівців. Він виготовив два саморобні вибухові пристрої самостійно. За його словами, ним керувало бажання зумисне нашкодити компанії.



Справа по інциденту у Києві тривала 10 місяців, а по Одесі – понад 2 роки. Суд виніс вироки в обох кримінальних провадженнях та визнав Федорченко К.А винним у навмисному пошкодженні чужого майна. Винному призначено покарання у вигляді 4 років позбавлення волі та повне відшкодування усіх збитків, нанесених компанії.