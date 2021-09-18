Гляньте у платіжку: українців без їх відома переводять до більш дорогих постачальників газу

Українців переводять на забезпечення постачальників останньої надії (ПОН), навіть не запитуючи їх згоди. ГК «Нафтогаз України», що є таким резервним постачальником для громадян, править за кубометр газу ціну аж у 12 грн. Тоді як більшість газопостачальників України пропонує ресурс за тарифом 8 грн за «куб».





Як бути, якщо вас перевели на ПОН?

Перевести громадянина на ПОН можуть у тому разі, коли його постачальник з тих чи інших причин не може виконувати своїх обов’язків. Також постачальник останньої надії може «підхопити» клієнта, від якого відмовилася його попередня газова компанія через загрозу заборгованості.

Якими є умови для споживачів у ПОН:

гарантоване газопостачання протягом 60 днів;

щомісячна зміна тарифу;

тариф на вересень – 12 грн за 1 куб. м.

Що робити далі, якщо вас вже перевели на ПОН:

за відведені 60 днів потрібно обрати нового газопостачальника та укласти з ним договір;

якщо приєднатися до нового постачальника за вказаний строк не вийде, газопостачання можуть відімкнути.

Що буде далі із цінами на газ?

Вартість «блакитного палива», що почала шалено зростати ще навесні, у вересні сягнула захмарних висот. Зокрема на європейському енергоринку за тисячу кубометрів газу правлять ціну аж у 1000 доларів. Рано чи пізно колапс на глобальному газовому ринку вплине й на Україну. То коли ж нам чекати разючих змін у платіжках?

Як стверджує Михайло Гончар, що обіймає посаду президента Центру глобалістики «Стратегія XXI», поки що про підвищення цін на газ хвилюватися не варто. Експерт вважає, що на опалювальний сезон 2021/22 років українцям цілком вистачить старих запасів дешевого газу та ресурсу власного видобутку.

А от наступного року ситуація і справді може суттєво погіршитися. Причому зростуть не лише суми у платіжках, але й вартість продуктів харчування та промислових товарів, у які виробники будуть закладати свої витрати на енергоносій.