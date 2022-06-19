У клиентов Ошадбанка исчезают деньги: в банке прояснили ситуацию

После 24 февраля тысячи украинцев начали использовать валютные карты Ощадбанка для проведения различных финансовых операций, в частности обналичивания и переводов. И за последние месяцы Ощадбанк получил большое количество жалоб от клиентов, которые сообщали о том, что после совершения транзакций с их счета пропали деньги.





При этом в перечне транзакций списание суммы не отображалось и определить, куда делись деньги – невозможно.

Специалисты банка смогли объяснить эту ситуацию и настаивают на том, чтобы клиенты не поддавались панике. Существует большая вероятность, что деньги не были списаны с вашего счета, а просто временно заблокированы. Во время проведения финансовых операций в иностранной валюте, банк блокирует 10% от суммы на случай изменения курса валют. В течение 1-3 дней деньги возвращаются на карту клиента.

“В приложении Ощад 24/7 есть возможность посмотреть, осталась ли заблокированная сумма на вашем банковском счету.” – сообщили сотрудники банка.

Чтобы узнать эту информацию через старое приложение следует выполнить несколько простых действий:

Перейти в меню “Ваш счет”. После этого на экране появится пункт “Временно заблокированные финансы”. Кликните на него и ознакомьтесь с отображаемой информацией.

Если вы пользуетесь новым приложением, то вам нужно следовать следующей инструкции:

Выберите карту, с которой вы совершали транзакции. Найдите пункт “заблокировано” и откройте его.

В приложении отображается актуальная информация. Если деньги заблокированы, то вам следует просто ждать их возвращение на счет. Также сотрудники банка сообщили о том, что если денег нет в списке заблокированных, то клиенту следует связаться с администрацией для поиска проблемы.

“Если вы находитесь за границей, то вам нужно перейти на сайт банка https://www.oschadbank.ua/ , затем нажать на значек сообщения, а после – на значок звонка” – рекомендуют сотрудники банка. Жители Украины могут просто позвонить по контактному номеру телефона.