Просто киньте лимон на сковорідку: українкам розповіли секретний рецепт

Багато домашніх кулінарів люблять рибу, але їх відлякує стійкий, часто неприємний запах, який вона залишає після смаження. Він може пронизувати всю квартиру і бути досить стійким. Однак є просте та ефективне рішення, яким діляться досвідчені кулінари, що може полегшити цю проблему.

Ключ до нього полягає у використанні звичайного кухонного інгредієнта – лимона.

Ось що потрібно зробити:

Виберіть невеликий лимон. Наколи його виделкою. Потім обережно потримайте лимон над газовою конфоркою, щоб він злегка обвуглився.

Цей процес вивільнить свіжий цитрусовий аромат лимона, який швидко заповнить кухню, ефективно маскуючи рибний запах. Ця порада перетворює процес приготування їжі, замінюючи запах смаженої риби більш приємним і освіжаючим ароматом лимона.