З’явився простий спосіб оплати за газ через Приват: покрокове пояснення

Сучасний спосіб оплати послуг газзбуту за допомогою веб-банкінгу зараз доступний для усіх клієнтів ПриватБанку. Система є дуже простою та дозволить вам переказати кошти на рахунок постачальника за лічені хвилини. А в якості підтвердження здійсненої оплати Приват24 надасть електронну квитанцію.





Якщо ви поки що не платили за газ із допомогою сервісів ПриватБанку, саме час спробувати. Ми склали покрокову інструкцію для новачків, яка допоможе не помилитися в процесі оплати.

Сплачуючи за газ через Приват, потрібно дотримуватися наступного порядку дій:

у головному меню Приват24 виберіть вкладку «Платежі »;

»; оберіть варіант «Створити новий платіж» ;

; натисніть на рядок «Знайти компанію» ;

; введіть ЄДРПОУ вашого постачальника у полі «Створення платежу» , цей номер можна знайти на платіжці;

, цей номер можна знайти на платіжці; натисніть на кнопку «Пошук» ;

; зі списку, який надасть система, потрібно вибрати газопостачальника для фізичних осіб;

у першому рядку наступного вікна залиште опцію «По особовому рахунку», а в наступному рядку введіть номер цього рахунку (він також міститься на платіжці);

натисніть кнопку «Продовжити » та перевірте ваші особові дані, які з’являться на екрані;

» та перевірте ваші особові дані, які з’являться на екрані; далі вам буде надано список під назвою «Послуги» , в якому потрібно обрати пункт «Газопостачання» ;

, в якому потрібно обрати пункт ; натисніть на кнопку «Додати лічильник» , зазначте попередні й поточні показники лічильника, суму до оплати також можна ввести вручну;

, зазначте попередні й поточні показники лічильника, суму до оплати також можна ввести вручну; система запропонує вам обрати карту, із якої буде здійснена оплата. Оберіть карту та натисніть «Продовжити» ;

; підтвердіть оплату, попередньо переглянувши суму комісії.

У державній фінансовій установі закликають клієнтів звернути увагу на те, що система Приват24 не повинна вимагати під час оплати комунальних послуг пароль від картки клієнта. Така пересторога допоможе вам не стати жертвою шахраїв здійснюючи платіж за допомогою онлайн-банкінгу ПриватБанку.