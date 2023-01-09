Могут ли женщин призвать в армию: какие профессии под вопросом

В Украине женщины не будут подлежать обязательной мобилизации, по крайней мере, до 2026 года. На сегодняшний день украинок не могут заставить ни отправиться на фронт, ни встать на военный учет. Единственная профессия, обязывающая гражданок Украины становиться на учет в военкомат – это врач, фармацевт или другая специальность, связанная с медицинской отраслью. Однако мобилизовать женщину-врача без ее собственного желания военком все равно не сможет.

Такое заявление в эфире телемарафона «Единые новости» сделала заместитель главы Минобороны Украины Анна Маляр. Она подчеркнула, что в Украине сейчас вообще нет понятия «мобилизация женщин». Представительницы слабого пола, конечно, могут присоединиться к рядам ВСУ и встать на защиту родины, но это решение должно быть добровольным.

Что же касается постановки на учет, то для большинства украинских женщин она также не является обязательной. Согласно закону № 2664-IX «О добровольном военном учете женщин», подписанном президентом Зеленским 21 октября 2022 года, становиться учет в военкомат в обязательном порядке вынуждены только медработницы. Причем женщину с медицинской или родственной медицинской специальностью могут и не взять на учет, если по состоянию здоровья она не пригодна к военной службе.

В то же время украинки, имеющие другие военно-учетные специальности из утвержденного Министерством обороны перечня, могут встать на военный учет только в добровольном порядке. Заставить их явиться в военкомат не имеет права ни одна государственная структура. Такие предписания касательно постановки женщин на военный учет будут действовать до 2026 года.

Анна Маляр также напомнила, что сейчас в рядах ВСУ служат около 5 тысяч украинских женщин. Среди них немало медиков, однако, некоторые представительницы слабого пола защищают родину и в составе военных подразделений с оружием в руках. Этих мужественных дочерей Украины никто не заставлял идти на фронт. Они сделали это по своей воле и по зову сердца.