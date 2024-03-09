Українцям розповіли, як виростити смачний і корисний чайний гриб

Чайний гриб раніше був одним із найпопулярніших напоїв на кухні в багатьох господинь, і не дарма. Крім того, що він дуже смачний, він також має низку корисних речовин. Як виростити чайний гриб вдома?

Класичний рецепт

Для найкласичнішого рецепта знадобиться тільки цукор, чай і яблучний оцет. Потрібно приготувати заварку, змішавши одну столову ложку чаю з половиною літра окропу. Отримана суміш має настоятися. Після потрібно додати одну чайну ложку яблучного оцту і сто грамів цукру. Далі необхідно перелити все в трилітрову банку і закрити її відрізком марлі, щоб забезпечити вентиляцію. Банка має зберігатися в теплому місці в межах кімнатної температури.

Коли запах оцту стане помітним, а плівка, що утворилася, досягне товщини один-два міліметри, настій можна зливати, а замість нього заливати солодкий чорний чай. Гриб досягне потрібної консистенції приблизно через півроку. Щомісяця його потрібно обережно промивати теплою водою.

Рецепт з шипшиною

Також чайний гриб можна зробити на основі плодів шипшини. Для цього потрібно в термосі замаринувати чотири столові ложки свіжих або сушених плодів шипшини в 500 мілілітрах окропу. Настоюватися суміш має близько п’яти днів. Потім настій із термоса вже можна буде перелити в трилітрову банку. Туди ж потрібно додати заварений чорний чай (дві столові ложки чаю з двома столовими ложками окропу) і п’ять столових ложок цукру. Далі дотримуйтесь інструкції, аналогічної попередньому рецепту.

Щоб зробити чайний гриб із яблучного соку, потрібно дати напою відстоятися в трилітровій банці близько двох місяців. Після цього можна вже додати до нього заварку з чорного чаю, використовуючи одну столову ложку чаю і півлітра окропу, і три столові ложки цукру. Подальші дії точно такі самі, як і попередні.