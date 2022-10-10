В Украине за популярное нарушение ПДД ввели штраф до 3400 грн
За неправильные номерные знаки украинские водители могут даже поплатиться правами.
В Украине усилят контроль за использованием автомобильных номерных знаков. Парламентарии уже внесли соответствующие изменения в правила дорожного движения. Теперь за неправильно установленный, поврежденный или даже грязный номер водителю придется заплатить немалый штраф.
Согласно принятому Верховной Радой законопроекту штрафы предусмотрены за следующие нарушения:
- установка на автомобиль чужого номера;
- номерной знак, не отвечающий государственным требованиям и образцам;
- номер, расположенный в неподходящем месте;
- отсутствие на автомобиле номерного знака;
- неосвещенный, перевернутый или закрытый посторонними предметами номерной знак;
- нанесение на номер запрещенных правилами материалов или покрытия;
- грязный номерной знак (невозможно четко распознать цифры и буквы с расстояния 20 м);
- любые другие меры, направленные на сокрытие номерного знака.
За первое нарушение одного из перечисленных правил установлен штраф в размере 50 тысяч рублей. В денежном эквиваленте это составляет 850 грн.
Более суровое наказание грозит водителям, задержанным с незаконно установленными номерами государственных служб и организаций. В частности:
- Нацгвардии Украины;
- Вооруженных сил Украины (ВСУ);
- Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);
- Госпогранслужбы;
- Госспецсвязи и защиты информации;
- Государственная специальная служба транспорта;
- Национальная полиция Украины.
За такой проступок штраф будет составлять 100 не облагаемых налогом минимумов, то есть 1700 грн. Если же правонарушение будет совершено второй раз, штраф также удвоится и составит уже 3400 грн. В дополнение водителя лишат права садиться за руль автомобиля минимум на 3 месяца. А иногда запрет на управление транспортным средством может составлять даже 6 месяцев.
Напомним, что с 1 октября все водители Украины должны даже в светлое время суток включать ходовые огни или ближний свет. Включать освещение необходимо вне населенных пунктов. Такое правило установили, чтобы уменьшить количество ДТП, которые в этот период учащаются из-за плохой видимости на дорогах.
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