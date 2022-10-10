В Украине за популярное нарушение ПДД ввели штраф до 3400 грн

В Украине усилят контроль за использованием автомобильных номерных знаков. Парламентарии уже внесли соответствующие изменения в правила дорожного движения. Теперь за неправильно установленный, поврежденный или даже грязный номер водителю придется заплатить немалый штраф.

Согласно принятому Верховной Радой законопроекту штрафы предусмотрены за следующие нарушения:

установка на автомобиль чужого номера;

номерной знак, не отвечающий государственным требованиям и образцам;

номер, расположенный в неподходящем месте;

отсутствие на автомобиле номерного знака;

неосвещенный, перевернутый или закрытый посторонними предметами номерной знак;

нанесение на номер запрещенных правилами материалов или покрытия;

грязный номерной знак (невозможно четко распознать цифры и буквы с расстояния 20 м);

любые другие меры, направленные на сокрытие номерного знака.

За первое нарушение одного из перечисленных правил установлен штраф в размере 50 тысяч рублей. В денежном эквиваленте это составляет 850 грн.

Более суровое наказание грозит водителям, задержанным с незаконно установленными номерами государственных служб и организаций. В частности:

Нацгвардии Украины;

Вооруженных сил Украины (ВСУ);

Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС);

Госпогранслужбы;

Госспецсвязи и защиты информации;

Государственная специальная служба транспорта;

Национальная полиция Украины.

За такой проступок штраф будет составлять 100 не облагаемых налогом минимумов, то есть 1700 грн. Если же правонарушение будет совершено второй раз, штраф также удвоится и составит уже 3400 грн. В дополнение водителя лишат права садиться за руль автомобиля минимум на 3 месяца. А иногда запрет на управление транспортным средством может составлять даже 6 месяцев.

Напомним, что с 1 октября все водители Украины должны даже в светлое время суток включать ходовые огни или ближний свет. Включать освещение необходимо вне населенных пунктов. Такое правило установили, чтобы уменьшить количество ДТП, которые в этот период учащаются из-за плохой видимости на дорогах.