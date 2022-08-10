Країни G7 закликали Росію повернути Запорізьку АЕС під контроль України

Глави міністерств закордонних справ країн «Великої сімки» (G7) закликали Росію негайно повернути Україні контроль над Запорізькою АЕС.





Повідомляється, що країни G7 висловили своє колективне занепокоєння рівнем безпеки на українських ядерних об’єктах, зайнятих російськими військами.

Крім того, глави МЗС держав «Великої сімки» підтримали зусилля МАГАТЕ щодо забезпечення безпеки на підконтрольних Росією ядерних об’єктах та закликали відправити туди експертів організації.