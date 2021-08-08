Українців попередили про різкий стрибок ціни на два найпопулярніші продукти

Незабаром продаж алкоголю та тютюнових виробів поза спеціально обладнаними торговими точками буде заборонено. Саме така пропозиція міститься у законопроекті №5805, що був зареєстрований у Верховній Раді 19 липня 2021 року. У випадку схвалення документу парламентом, алкоголь та цигарки можуть суттєво здорожчати, а можливо навіть стануть дефіцитним продуктом.





Автор законопроекту, народний депутат Георгій Мазураш, виступає за продаж підакцизних товарів виключно у спеціально облаштованих торгових точках. Однак створення умов для реалізації товару може значно ускладнити діяльність бізнесменів, що торгують даним видом продукції. Ціна алкоголю та сигарет зросте, внаслідок чого контрафактні товари стануть значно популярнішими серед населення.

На думку експертів Європейської бізнес-асоціації, найбільшою перепоною для втілення законопроекту в життя може стати саме необхідність відкриття окремих магазинів для акцизних товарів. Адже для цього потрібні немалі фінансові вливання. Тож кількість місць, де можна буде легально придбати алкоголь та цигарки різко зменшиться. Тим часом нелегально ввезені на територію країни, чи навіть підробні алкогольні вироби, можуть заполонити Україну.

Неабияк занепокоїв вітчизняних підприємців і той факт, що в разі прийняття закону, він набуде чинності вже наступного дня. Однак створити точку продажу за добу просто нереально. Тож ритейлери будуть змушені призупинити продаж товарів.

Та це не єдина «біла пляма» у новому законопроекті. Автор документу жодним чином не торкнувся теми продажу тютюну й алкоголю у закладах громадського харчування. Тож на власників кафе й ресторанів теж може чекати чимало сюрпризів.

Додаткові обмеження на продаж алкоголю та цигарок у владних колах мотивують насамперед спробою знизити споживання цих шкідливих для здоров’я речовин українцями. Проте у Європейській бізнес-асоціації вважають такий підхід є не надто ефективним. Члени організації закликали українських парламентарів не підтримувати запропоновані зміни та відхилити законопроект №5805. Натомість в асоціації запропонували зосередитися на інформаційній кампанії проти вживання алкоголю та тютюну, яка здатна принести набагато більше користі.