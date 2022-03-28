В Украине пересчитают пенсии: кто и сколько будет получать теперь

Полномасштабная война не помешала украинскому правительству выполнить обещание перед пенсионерами и провести индексацию выплат. С 1 марта старики уже начали получать новые повышенные пенсии. Кому и насколько увеличили сумму государственного обеспечения?





В общей сложности большую пенсию с марта начали получать около 10 миллионов пожилых украинцев. Сумму выплат увеличили на 14%, компенсировав тем самым рост уровня зарплат за последний год. В среднем доход пенсионеров за счет индексации увеличился на 380 грн.

Отметим, что помимо индексации пенсионной ставки увеличились и некоторые виды специальных доплат, например, надбавка за возраст. Для пенсионеров в возрасте 75-80 лет, а таких в Украине насчитывается более 860 тысяч, доплата теперь составляет 456 грн (ранее – 400 грн). А свыше 1,3 миллиона пенсионеров в возрасте 80 лет и больше получают дополнительно 570 грн (было 500 грн).

Проиндексировали с первого дня весны и пенсии военнослужащих. Размер их выплат также увеличился на 14%. Но в связи с тем, что пенсии отставных военных выше, чем у рядовых граждан, их доход вырос в среднем на 787 грн.

Что касается граждан, которые пока не подпадают под индексацию, то они получили фиксированную доплату в размере 135 грн. Речь идет об украинцах, вышедших на заслуженный отдых в последние 3 года.

Повышение пенсий именно сейчас, когда в Украине идет война, стало очень своевременным шагом. И хотя индексация выплат отечественным пенсионерам была запланирована еще в середине февраля, тогда было сложно даже представить, насколько необходимым станет для украинцев это повышение.

Напомним, что Кабинет министров Украины еще до войны принял решение о введении регулярной индексации пенсий. Ее станут проводить ежегодно с 1 марта. Коэффициент индексации будут вычисляться каждый раз отдельно в зависимости от роста средней зарплаты в стране за прошлый год.

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