Біженці зможуть легше знайти роботу в Німеччині: нові правила

За час війни з України поїхало близько 6 мільйонів громадян. Більшість із них подалася до країн Євросоюзу, зокрема і до Німеччини. Та оскільки проживати в цій країні досить дороге, працездатні українці намагаються чимскоріш знайти роботу. У владі ФРН, бажаючи підтримати наших співвітчизників, вирішили максимально спростити для них процедуру працевлаштування.





Найбільшою перешкодою для українців під час пошуку роботи в Німеччині є обов’язкова наявність профкваліфікації. Саме цю проблему пообіцяла вирішити очільниця Міністерства освіти країни Беттіна Штарк-Ватцінґер. Вона заявила, що процедуру визнання професійної кваліфікації для українських переселенців необхідно зробити максимально простою та швидкою.

Чиновниця зазначила, що біженцям з України потрібно створити умови, в яких вони зможуть якнайскоріше знаходити собі роботу та працевлаштовуватися. Тим більше, що українці самі цього прагнуть. Тож державі лише залишається зі свого боку підтримати їх бажання.

Штарк-Ватцінґер також повідомила про свій задум реалізувати спрощену процедуру отримання профкваліфікації одночасно в усіх федеральних землях Німеччини. Міністерка навіть розглядає можливість надання українцям професійної кваліфікації так би мовити заднім числом, тобто вже після прийняття на роботу.

Для працевлаштування у Німеччині потрібно також знати німецьку мову, хоча б на мінімальному рівні. Та про це в країні вже подбали. Усі бажаючі можуть записатися на онлайн-курси при державних освітніх центрах, які для українців є абсолютно безкоштовними.

Варто зазначити, що по приїзді до Німеччини переселенці з України повинні отримати спеціальну посвідку. Її можна оформити подавши заяву у іноземне представництво протягом 90 діб після перетину кордону. Така посвідка дає право перебувати в країні протягом 1 року із можливістю продовження ще на 2 роки. Також за цим документом українці можуть розраховувати на допомогу державної агенції із працевлаштування.