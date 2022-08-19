У Кабміні розповіли, які області України взимку залишаться без опалення

В деяких областях України опалювальний сезон 2022-2023 року опинився під загрозою зриву. Йдеться перш за все про тимчасово окуповані території та регіони, де ведуться активні бойові дії. У Кабміні не виключають навіть найгіршого сценарію – повної відсутності у домівках місцевих жителів опалення та гарячої води.





Про це стало відомо із заяви міністерки з питань реінтеграції тимчасово окупованих регіонів Ірини Верещук. Вона зазначила, що найтяжчим цей опалювальний сезон буде для жителів Запорізької області. Зокрема ризикують провести зиму з холодними батареями межканці окупованого Енергодару, Бердянська та Мелітополя.

Окупанти намагаються переконати населення захоплених територій у тому, що все буде гаразд. Вони імітують активну підготовку до опалювального сезону. Та насправді газова інфраструктура в більшості захоплених міст потребує ремонту, а деякі елементи газопроводів взагалі потрібно замінити. Тож людям із настанням холодів скоріше за все доведеться мерзнути.

Верещук вкотре закликала мешканців тимчасово окупованих регіонів евакуюватися за першої ж можливості. Не варто вірити пропаганді загарбників, які запевняють, що все буде добре. Адже в результаті можна провести не один місяць у крижаній оселі без опалення та гарячої води.

У Кабміні також нагадали, що цього року субсидії на сплату комуналки можуть отримати до 2,6 тис українців. Всупереч побоюванням споживачів, суму субсидій в уряді зменшувати не планують. Однак деякі зміни все ж відбудуться. В опалювальному сезоні 2022-2023 років допомогу на оплату комуналки українцям будуть нараховувати не з бюджету Мінсоцполітики, як це було раніше, а з Пенсійного фонду.

Що ж стосується тарифів на комуналку, то їхній розмір вже зафіксований на весь опалювальний сезон. Зокрема газ для українців, принаймні до 1 травня 2023, року вартуватиме 7, 96 грн за кубометр.