Ліміт по карті не допоможе: шахраї крадуть круглі суми з рахунків ПриватБанку

Житель міста Дніпро став жертвою аферистів. З його картки однією транзакцією зняли більше 7000 гривень. Чоловік вже написав заяву в поліцію та звернувся за допомогою до банку. Адже відомо, що саме працівники банківської структури можуть скасувати операцію та повернути кошти. Але йому відмовились допомагати.





Шахрайство чи системна помилка?

У банку не вважають цю ситуацію результатом помилки роботи системи безпеки. Представники Приватбанку обґрунтували відмову тим, що потерпілий сам винен у тому, що трапилось.

Жертву афери звуть Євген, він розповів про те, що кошти зняли з карти «Універсальна». Його ошукали на суму 7552,87 грн. Трапилось це наступним чином: чоловік оплатив покупку комп’ютерної техніки через інтернет. Але тут починається найцікавіше. Чоловік стверджує, що нічого не купував та не замовляв у інтернет-магазинах. Більше того, на картці був встановлений ліміт інтернет покупок у 100 доларів.

Виявляється. Що дурисвіти легко можуть збільшити баланс та вивести готівку з будь-якої картки. Їм навіть не потрібно збирати інформацію у власників карток.

Щойно пан Євген помітив, що кошти зняті, одразу зателефонував на гарячу лінію банку та вжив всі необхідні заходи. Хто та коли зняв кошти невідомо, на який рахунок вони потрапили також не знають.

Як ситуація розвивається сьогодні

У банку впевнені, українець сам дав всю інформацію шахраям. Тепер шанси повернути кошти дуже низькі. Діло може дійти до суду. Адже ошуканий має доказати той факт, що не передавав персональні дані.

Також, можливо, чоловік просто прив’язав карту до якогось сайту і покупка сталася автоматично. У такому разі потрібно написати заяву до компанії та кошти будуть автоматично повернуті, якщо це не суперечить правилам платіжної системи.