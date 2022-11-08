Контрнаступ сповільнився — військовий експерт назвав основні причини

Останнім часом в інфопросторі багато новин про сповільнення контрнаступу українських військових. Військовий експерт та полковник ЗСУ Владислав Селезньов дав свої коментарі, щодо ситуації на фронті.

З його слів основних причин сповільнення наступу дві: недостатня кількість зброї (артилерійських систем та боєприпасів) а також збільшення окупантів. Нещодавно мобілізовані росіяни вже на фронті. Є й хороші новини, через відсутність будь-якого військового досвіду втрати живої сили ворога знову зросли. На минулому тижні один російський «чмобік» встановив абсолютний рекорд: з моменту потрапляння на фронт до здачі в полон пройшло всього півтори години.

ЗСУ орієнтуються за ситуацією, де можуть проводити контрнаступ – проводять. Головне не втрачати людей та розумно повертати втрачені землі. Є окремі ділянки, де ворог зміцнив свої позиції, але загальну картину на фронті це не змінює. Росія не просувається вперед.

Також серед росЗМІ з’явилася інформація про успішне просування їх армії у напрямку Білогоровки, що на Луганщині. Пан Селезньов закликає не вірити цій інформації. Та й взагалі, дезінформація — це частина тактики Росії.

Ситуація на фронті складна, бої тривають у режимі нон-стоп, але ворог не може досягнути поставлених цілей. Зросла активність рашистів у напрямку Запоріжжя, а також біля Вугледара. Через проблеми із Кримським мостом росіяни намагаються стабілізувати логістику через залізничні шляхи та зміцнити сухопутний коридор між ОРДЛО та Кримом.

Також не варто чекати «жесту доброї волі» на Херсонщині. Навряд ворог просто так віддасть ці території. На правому березі Дніпра окупантів лишається багато. Зараз вони займаються тим, що вивозять до Криму все що можуть, окрім військової техніки та людей, якими планують прикриватись, як живим щитом. А це означає, що вони готові тримати тут оборону.