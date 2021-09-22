Літня спека: синоптик попередив про погодні примхи найближчого місяця

Не поспішайте ховати літні речі.





Холодний циклон, що панує в країні останніми днями, засмутив українців та змусив хутчіше діставати із шаф теплий одяг. Однак синоптики радять не поспішати з висновками. У жовтні в Україні розпочнеться справжнє бабине літо, а мешканцям півдня країни можливо навіть вдасться ще раз скупатися у морі.

Як розповів авторитетний український синоптик Леонід Горбань, у наступному місяці українців чекають ще дві хвилі потепління. Перша з них прийде в країну 10 жовтня. Тепла сонячна погода тішитиме нас майже увесь тиждень, до 15 жовтня. У центральних областях України повітря прогріється до 19-21 градуса тепла удень.

Друге бабине літо буде значно коротшим – всього один день. Саме 21 жовтня стане для українців останнім шансом поніжитися на сонечку та із задоволенням провести час на природі. У цей день синоптики обіцяють до 15-17 градусів тепла у світлий час доби. Тож можна сміливо планувати прогулянку у лісі чи останній осінній пікнік.

Щодо південних регіонів країни – бабине літо там майже день у день співпаде із потеплінням в інших областях. Перша хвиля тепла очікується у період із 13 до 14 жовтня. Денна температура повітря у ці дні коливатиметься у межах 18-21 градусів тепла. Щоправда, температура води у морі у зв’язку із поточним похолоданням значно знизиться й становитиме близько 15-17 градусів.

Ще один сонячний осінній день чекає мешканців приморських регіонів 21 жовтня. Цього дня варто сподіватися щонайменше 14 градусів тепла. Де-не-де повітря прогріється навіть до +16 градусів.

У загальному ж народний синоптик Горбань запевнив, що перша половина жовтня буде значно теплішою за останні тижні вересня. Зокрема погодні зміни стосуються й кількості опадів, яких у другому місяці осені буде значно менше.