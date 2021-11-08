Кому справжнє благословення, а кому буде сумно: гороскоп на понеділок, 8 листопада
З цього понеділка ми особливо виразно відчуватимемо «половинчасті дні». Сьогодні до обіду треба бути обережним і особливо уважними до свого вибору. А ближче до полудня розпочнеться 5-й місячний день – час активності, цілеспрямованості та натиску.
Гороскоп на 8 листопада для Овнів
Вам захочеться отримати підтвердження своєї правоти і ви його обов’язково отримаєте.
Гороскоп на 8 листопада для Тельців
Астрологи радять фокусуватися на позитивних подіях і не виявляти агресії та обурення.
Гороскоп на 8 листопада для Близнюків
Вам може стати сумно – подумайте про свої нещодавні успіхи, і все налагодиться.
Гороскоп на 8 листопада для Раків
Зверніть увагу на рішення судових та спірних справ — якщо ви маєте рацію, вони вирішаться на вашу користь.
Гороскоп на 8 листопада для Левів
Не варто піддаватися емоційним імпульсам. Перед будь-якими діями огляньтеся.
Гороскоп на 8 листопада для Дів
Хороша та корисна новина для вас — усі покупки, зроблені цього дня, прослужать довго.
Гороскоп на 8 листопада для Терезів
Символ дня – міфічна тварина єдиноріг. Він відкриває дорогу тим, хто захищає справедливість.
Гороскоп на 8 листопада для Скорпіонів
На перший план вийдуть справи дому та сім’ї — решта може трохи зачекати.
Гороскоп на 8 листопада для Стрільців
Потрібно використовувати можливості для того, щоб утвердитись там, де справедливість на вашому боці.
Гороскоп на 8 листопада для Козерогів
Місяць знаходиться у вашому знаку і дарує вам особливі благословення та відчуття окриленості.
Гороскоп на 8 листопада для Водоліїв
Вам доведеться стати викривачем чужих інтриг – постарайтеся бути стриманими.
Гороскоп на 8 листопада для риб
На вас чекають нові перспективні пропозиції — це стосується і роботи, і особистих стосунків.
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