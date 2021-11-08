Кому справжнє благословення, а кому буде сумно: гороскоп на понеділок, 8 листопада

З цього понеділка ми особливо виразно відчуватимемо «половинчасті дні». Сьогодні до обіду треба бути обережним і особливо уважними до свого вибору. А ближче до полудня розпочнеться 5-й місячний день – час активності, цілеспрямованості та натиску.





Гороскоп на 8 листопада для Овнів

Вам захочеться отримати підтвердження своєї правоти і ви його обов’язково отримаєте.

Гороскоп на 8 листопада для Тельців

Астрологи радять фокусуватися на позитивних подіях і не виявляти агресії та обурення.

Гороскоп на 8 листопада для Близнюків

Вам може стати сумно – подумайте про свої нещодавні успіхи, і все налагодиться.

Гороскоп на 8 листопада для Раків

Зверніть увагу на рішення судових та спірних справ — якщо ви маєте рацію, вони вирішаться на вашу користь.

Гороскоп на 8 листопада для Левів

Не варто піддаватися емоційним імпульсам. Перед будь-якими діями огляньтеся.

Гороскоп на 8 листопада для Дів

Хороша та корисна новина для вас — усі покупки, зроблені цього дня, прослужать довго.

Гороскоп на 8 листопада для Терезів

Символ дня – міфічна тварина єдиноріг. Він відкриває дорогу тим, хто захищає справедливість.

Гороскоп на 8 листопада для Скорпіонів

На перший план вийдуть справи дому та сім’ї — решта може трохи зачекати.

Гороскоп на 8 листопада для Стрільців

Потрібно використовувати можливості для того, щоб утвердитись там, де справедливість на вашому боці.

Гороскоп на 8 листопада для Козерогів

Місяць знаходиться у вашому знаку і дарує вам особливі благословення та відчуття окриленості.

Гороскоп на 8 листопада для Водоліїв

Вам доведеться стати викривачем чужих інтриг – постарайтеся бути стриманими.

Гороскоп на 8 листопада для риб

На вас чекають нові перспективні пропозиції — це стосується і роботи, і особистих стосунків.