НБУ взялся за валюту: в Украине максимально ограничат возможность ее покупки

Нацбанк продолжает ущемлять возможности украинцев в приобретении валюты. Очередные законодательные изменения запретили даже оплату услуг брокеров. Таким образом регулятор ликвидировал еще одну щелку для приобретения иностранных денег, на которую еще надеялись граждане.





Согласно правкам от 9 мая, внесенным в февральское постановление о запрете приобретения валюты, для держателей украинских карточек изменилось несколько ключевых правил.

Разрешили:

продажа банковских металлов;

перевод денег за кодон для уплаты алиментов;

перевод иностранцами средств за кодон, если они будут использованы в качестве выплаты погашения по ОВГЗ.

Запретили:

операции по покупке и продаже долларов и евро;

расчеты с брокерами на приобретение облигаций, акций и других ценных бумаг.

Интересно, что в НБУ указанные нововведения объясняют как «ослабление и уточнение» к ранее введенным валютным ограничениям. Хотя невооруженным глазом видно желание регулятора забрать у украинцев еще одну возможность покупать доллары и евро. Ведь после того, как в Украине фактически запретили квази-кеш, расчеты с брокерами оставались единственной лазейкой для проведения минимальных валютных операций.

Стоит отметить, что к таким мерам Нацбанк прибегает с благородной целью не допустить утечки капитала из страны. Поскольку это может ослабить и без того разбалансированную войной финансовую систему. Но украинцы будут искать и непременно найдут способы покупать валюту даже несмотря на запрет НБУ. Следовательно, очередные ограничения лишь стимулируют креативность граждан.

Напомним, что Национальный банк еще в середине апреля ограничил для украинцев операции квази-кэш, в том числе покупку криптовалюты, пополнение счетов форекс, виртуальных кошельков и покупку ценных бумаг компаний из заграницы. С гривневых карт такие операции проводить полностью запретили, а с валютных – установили лимит на сумму до 100 тыс. грн в эквиваленте.