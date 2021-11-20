Українці масово знаходять в своїх гаманцях копійки, які коштують тисячі гривень

Рідкісні українські монети набувають все більшої популярності серед колекціонерів та нумізматів. Знайдені у скарбничці чи забуті в старому гаманці копійки можуть виявитися у кількасот разів дорожчими, за вказаний на них номінал.





Трапитися така цінність може кожному українцю, та не кожен зуміє розпізнати у шматку металу свій шанс розбагатіти. Які ж монети користуються найбільшою популярністю серед знавців й можуть принести непоганий дохід своїм власникам?

Які монети можна вигідно продати?

Найдорожчі копійки мають низку особливостей. Дилетанту в галузі нумізматики буде складно розпізнати справді цінний грошовий знак. Тож ми підготували невеличку «шпаргалку» із переліком найдорожчих українських монет та описом їх особливостей.

1 коп. 1992 р.

верхній листок справа є прямим;

коштує від 700 до 900 грн.

1 коп. 1992 р.

верхній листок справа східчастий;

вартість становить від 30 до 50 грн.

10 коп. 1992 р.

на гроні калини шість ягід;

вартує 50-450 грн.

25 коп. 1992 р.

на 4-му та 8-му гронах калини немає черенків;

ціна становить від 600 до 800 грн.

25 коп. 1992 р.

тризуб із товстими зубчиками, у ягодах калини є отвори;

оцінюється у суму від 100 до 150 грн.

50 коп. 1992 р.

відрізняється «трапеціями»;

коштує до 2 тис. грн.

25 коп. 1995 р.

обмежений тираж;

ціна близько 1 тис. грн.

50 коп. 1996 р.

обмежений тираж;

вартує до 1 тис. грн.

1 грн 1995 р.

обмежений тираж;

оцінюється у 800 грн.

1 грн 1996 р.

обмежений тираж;

вартує від 30 до 80 грн.

Які ще монети користуються попитом?

Вигідно продати можна й грошові знаки із помітним браком. До прикладу монети, що мають два аверси чи реверси, різні роки карбування та інші недосконалості. Такий екземпляр радо придбають на спеціалізованих аукціонах. Вартість копійок, в залежності від виду браку, може доходити навіть до кількох тисяч доларів.