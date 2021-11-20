Українці масово знаходять в своїх гаманцях копійки, які коштують тисячі гривень
Топ найдорожчих вітчизняних монет.
Рідкісні українські монети набувають все більшої популярності серед колекціонерів та нумізматів. Знайдені у скарбничці чи забуті в старому гаманці копійки можуть виявитися у кількасот разів дорожчими, за вказаний на них номінал.
Трапитися така цінність може кожному українцю, та не кожен зуміє розпізнати у шматку металу свій шанс розбагатіти. Які ж монети користуються найбільшою популярністю серед знавців й можуть принести непоганий дохід своїм власникам?
Які монети можна вигідно продати?
Найдорожчі копійки мають низку особливостей. Дилетанту в галузі нумізматики буде складно розпізнати справді цінний грошовий знак. Тож ми підготували невеличку «шпаргалку» із переліком найдорожчих українських монет та описом їх особливостей.
1 коп. 1992 р.
- верхній листок справа є прямим;
- коштує від 700 до 900 грн.
1 коп. 1992 р.
- верхній листок справа східчастий;
- вартість становить від 30 до 50 грн.
10 коп. 1992 р.
- на гроні калини шість ягід;
- вартує 50-450 грн.
25 коп. 1992 р.
- на 4-му та 8-му гронах калини немає черенків;
- ціна становить від 600 до 800 грн.
25 коп. 1992 р.
- тризуб із товстими зубчиками, у ягодах калини є отвори;
- оцінюється у суму від 100 до 150 грн.
50 коп. 1992 р.
- відрізняється «трапеціями»;
- коштує до 2 тис. грн.
25 коп. 1995 р.
- обмежений тираж;
- ціна близько 1 тис. грн.
50 коп. 1996 р.
- обмежений тираж;
- вартує до 1 тис. грн.
1 грн 1995 р.
- обмежений тираж;
- оцінюється у 800 грн.
1 грн 1996 р.
- обмежений тираж;
- вартує від 30 до 80 грн.
Які ще монети користуються попитом?
Вигідно продати можна й грошові знаки із помітним браком. До прикладу монети, що мають два аверси чи реверси, різні роки карбування та інші недосконалості. Такий екземпляр радо придбають на спеціалізованих аукціонах. Вартість копійок, в залежності від виду браку, може доходити навіть до кількох тисяч доларів.
Читайте GSMinfo в Google News
Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter