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Українці масово знаходять в своїх гаманцях копійки, які коштують тисячі гривень

Топ найдорожчих вітчизняних монет.

20.11.2021
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Рідкісні українські монети набувають все більшої популярності серед колекціонерів та нумізматів. Знайдені у скарбничці чи забуті в старому гаманці копійки можуть виявитися у кількасот разів дорожчими, за вказаний на них номінал.


Трапитися така цінність може кожному українцю, та не кожен зуміє розпізнати у шматку металу свій шанс розбагатіти. Які ж монети користуються найбільшою популярністю серед знавців й можуть принести непоганий дохід своїм власникам?

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Які монети можна вигідно продати?

Найдорожчі копійки мають низку особливостей. Дилетанту в галузі нумізматики буде складно розпізнати справді цінний грошовий знак. Тож ми підготували невеличку «шпаргалку» із переліком найдорожчих українських монет та описом їх особливостей.

1 коп. 1992 р.

  • верхній листок справа є прямим;
  • коштує від 700 до 900 грн.

1 коп. 1992 р.

  • верхній листок справа східчастий;
  • вартість становить від 30 до 50 грн.

10 коп. 1992 р.

  • на гроні калини шість ягід;
  • вартує 50-450 грн.

25 коп. 1992 р.

  • на 4-му та 8-му гронах калини немає черенків;
  • ціна становить від 600 до 800 грн.

25 коп. 1992 р.

  • тризуб із товстими зубчиками, у ягодах калини є отвори;
  • оцінюється у суму від 100 до 150 грн.

50 коп. 1992 р.

  • відрізняється «трапеціями»;
  • коштує до 2 тис. грн.

25 коп. 1995 р.

  • обмежений тираж;
  • ціна близько 1 тис. грн.

50 коп. 1996 р.

  • обмежений тираж;
  • вартує до 1 тис. грн.

1 грн 1995 р.

  • обмежений тираж;
  • оцінюється у 800 грн.

1 грн 1996 р.

  • обмежений тираж;
  • вартує від 30 до 80 грн.

Які ще монети користуються попитом?

Вигідно продати можна й грошові знаки із помітним браком. До прикладу монети, що мають два аверси чи реверси,  різні роки карбування та інші недосконалості. Такий екземпляр радо придбають на спеціалізованих аукціонах. Вартість копійок, в залежності від виду браку, може доходити навіть до кількох тисяч доларів.

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20.11.2021
1 хвилина на прочитання

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