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Задним числом: часть пенсионеров получит доплату к пенсии

На этот раз повезет украинцам, которые продолжили работать после выхода на заслуженный отдых.

15.02.2022
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С 1 апреля некоторым украинским пенсионерам автоматически увеличат размер выплат. На этот раз прибавку получат граждане, продолжившие работать даже после выхода на заслуженный отдых. Таких «работающих пенсионеры» в Украине сейчас насчитывается более 2,6 миллиона.


Однако согласно предписаниям закона «Об обязательном государственном пенсионном страховании», повышение получат далеко не все работающие пенсионеры. На доплату будут иметь право только граждане, которые с даты назначения пенсии уже успели заработать более 24 месяцев стажа.

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Также стоит отметить, что доплаты к пенсии указанной категории украинцев начнут начислять лишь в июле, так сказать «задним числом». Хотя формально повышение назначат 1 апреля. Причина задержки выплат в том, что данные о стаже украинцев в Пенсионном фонде получат не раньше июля. Именно поэтому выплачивать пенсионерам средства за сверхстаж будут с опозданием.

Насколько увеличат пенсии?

Для каждого украинца, который продолжил работу после выхода на пенсию, размер доплаты будет рассчитываться в индивидуальном порядке. Он будет зависеть от размера его зарплаты и отработанного пенсионером стажа. Однако для пожилых людей, уже отработавших два и более года сверх нормы, повышение будет вполне приличным.

Например, если «чистая» пенсионная ставка украинца составляет 5000 грн, а его суммарный стаж – 32 года, то вместе с доплатой он будет получать уже 5333 грн. Если размер пенсии еще больше, то доплата может составить 500, и даже 1000 грн.

Напомним, что сейчас минимальный стаж для выхода на пенсию в 60-т составляет 29 лет. Хотя еще в прошлом году уйти на пенсию можно было отработав официально только лишь 28 лет. Согласно пенсионной реформе каждый год норма стажа в Украине увеличивается на 12 месяцев. Так будет продолжаться до 2027 года, когда минимальный стаж достигнет цифры в 35 лет.

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15.02.2022
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