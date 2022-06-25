Рунический гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 27 июня по 3 июля

Руны — это древнейшие символы, хранящие в себе вековую силу и мудрость. Они могут как защитить человека от злых сил, так и приоткрыть завесу тайны будущего.





Многие эксперты в области тонких материй доверяют исключительно руническому гороскопу, так как считают его наиболее точным. Что же обещает рунический гороскоп на неделю с 27 июня по 3 июля 2022 года.

Овен

Райдо, перевернутый эваз и ингуз советуют вам сконцентрироваться на новых делах, новых проектах. На эффективных коммуникациях, на построении нужных и полезных взаимоотношений. Это время, которое поможет преодолеть как ряд сложностей, так и открыть новые возможности. Это период, который может создать условия для будущих успешных дел

Телец

Перто, соуло и перевернутая беркана предупреждают о возможности раскрытия различного рода информации и новых, порой неожиданных поворотов событий. Однако это не предполагает каких-то негативных ситуаций, но говорит о том, что существуют нереализованные возможности. Которые мешают реализации тех, которые будут приходить в будущем.

Близнецы

Феху, беркана и тейваз дают прекрасные возможности для реализации ваших способностей в самых разных сферах. Это время будет успешно как в сфере финансовой, так и в сфере различного рода личных достижений. Каких-то творческих дел и построения взаимоотношений. Однако необходимо учитывать, что это время говорит о необходимости приложения максимума усилий и ваших возможностей

Рак

Перевернутая райдо, эйваз и перевернутая феху советуют отложить на потом важные дела, подумать о перспективах того, что вы планируете. Так как возможно, вам понадобятся новые ресурсы, которых вы можете не найти. Следовательно, необходимо продумать все возможные ситуации и быть готовым к переменам. И различного рода вероятностям попыток изменить ваши планы извне.

Лев

Перевернутый ансуз, перевернутая вуньо и перевернутый эваз советуют вам посмотреть в будущее и построить долговременные связи, которые будут способствовать реализации ваших личных целей. Это период, который может быть использован скорее для различного рода нужных и полезных дел, чем для нахождения личного комфорта. Это период, который поможет договориться и наладить связи

Дева

Кено, эйваз и дагаз говорят о том, что это время управления всеми сферами вашей жизни, это время познания. И, в то же время, здесь могут крыться такие вероятности, как неизбежные конфликты, которые могут повлечь за собой различного рода перемены достаточно глобального характера. То есть это время, когда может завершиться ряд процессов и к этому необходимо быть готовым. Так как в принципе эти явления продуктивные и полезные, которые помогут вам проложить дальнейший путь.

Весы

Перевернутый отал, перевернутый манназ и гебо не советуют надеяться на кого-либо в этот период времени. Советуют запастись терпением и на первый план поставить возможности о договоренностях и надежном партнерстве. Это период, когда следует рассчитывать только на себя и все свои дела сконцентрировать на наличных возможностях, личных амбициях и успехах, которые были достигнуты в прошлом.

Скорпион

Перевернутая вуньо, иса и перевернутый турисаз советуют заняться проблемами из прошлого, которые в этот период могут быть решены. Это период, который может многое помочь преодолеть, в том числе и те процессы, которые тянутся достаточно длительный промежуток времени. Преодоление и достижение возможностей для дальнейшего роста станет важным фактором успеха.

Стрелец

Перевернутый уруз, райдо и ансуз советуют вам открыться новым возможностям, если вы запланировали какого-либо рода поездки, то их необходимо рассмотреть. И также нужно учитывать, что для того чтобы реализовать все то, что вы задумали, необходимо будет принимать новые решения. И не рассчитывать только на свои силы, потому что их может оказаться недостаточно. Также вопрос управления встанет на первые роли, потому что от вас потребуются гораздо большие усилия в этой сфере.

Козерог

Манназ, феху и ингуз открывают для вас прекрасные перспективы в реализации различного рода проектов, связанных с ресурсами. Ресурсами самого разного рода. Вы сможете распорядиться ими в лучшем русле, также вы можете в этот период найти необходимых вам людей для реализации планов. И, в принципе, для построения личной жизни этот период окажется достаточно неплохим.

Водолей

Ингуз, альгиз и тейваз советуют предпринимать решительные действия, идти вперед, невзирая на обстоятельства, и изменить ситуацию в нужную вам сторону. Это период достаточно хороших перспектив, когда все приложенные усилия окажутся вознаграждены.

Рыбы

Рыбы перевернутая вуньо, иса и перевернутый тейваз рекомендуют взять паузу и подумать о собственных перспективах. Накопить возможности, накопить средства и постараться набраться сил и энергии, а также различных сил из окружающего вас мира для того чтобы более эффективно и продуктивно реализовывать свои личные планы и свои возможности.