В Україні роботодавців почнуть карати за цькування своїх підлеглих

Українських роботодавців почнуть карати за приниження і цькування своїх підлеглих. Згідно із законопроектом №5749, остаточно прийнятим Верховною Радою 1 грудня, за мобінг передчачений штраф або покарання у вигляді громадських робіт. Даний документ є доповненням до законопроекту №5748, прийнятого ще 16 листопада, який власне і ввів поняття мобінгу. Про це повідомила співавторка законопроекту народна депутатка Юлія Грішина.

Прийнятий закон внесе певні зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Зокрема до нього буде додано ще два види штрафів:

за мобінг (цькування) працівника – від 1700 грн до 2550 грн або виконання громадських робіт протягом 20-40 годин;

за мобінг, який здійснювала група осіб, або за повторне таке правопорушення, скоєне протягом 1 року – від 3400 грн до 5100 грн штрафу або виконання громадських робіт протягом 40-60 годин.

Такі зміни до закону нардепка Юлія Грішина оцінила як вкрай необхідні і наголосила, що сподівається з допомогою штрафів та примусових громадських робіт повністю викорінити явище цькування на роботі з українського суспільства. Тепер роботодавці подумають двічі перш ніж занижувати своїм підлеглим зарплатню або будь-яким іншим способом принижувати їх гідність.

Згідно із новим законом мобінгом будуть вважатися такі дії у відношенні до працівників:

нерівна оплата праці, яка має однакову цінність, або позбавлення підлеглого виплат без об’єктивної на те причини;

висміювання, приниження, погрози, зведення наклепу, нерівномірне розподілення робочих завдань та загального навантаження між працівниками тощо;

намагання ізолювати працівника від колективу.

Складати адміністративні протоколи про цькування на роботі будуть регіональні підрозділи Державної служби України з питань праці.

Законопроект, що запровадить покарання за мобінг, набере чинності після його підписання спікером Верховної Ради Русланом Стефанчуком та Президентом України Володимиром Зеленським. І лише після цього закон буде опубліковано у парламентській газеті.