Стало відомо, як будуть працювати Приват та Ощад наступного тижня

Національний банк України наказав усім банкам в умовах воєнного часу працювати без вихідних. Цього правила вітчизняні фінустанови дотримуються ще з 24 лютого, тобто з першого дня війни. Отож вихідні 7 та 8 березня, анонсовані ще до віроломного нападу Росії на Україну, також скасовуються.





Про відміну святкових вихідних для працівників банків повідомили у прес-службі НБУ. Як зазначили в державному відомстві, щоденна робота банківських установ наразі вкрай необхідна для підтримання стабільного функціонування фінансової системи країни. А це означає, що Ощадбанк, ПриватБанк та інші популярні фінансові установи не будуть робити жодних перерв у роботі аж до перемоги України та закінчення війни.

«В умовах воєнного часу українські фінустанови повинні виконувати свої обов’язки, щодня надаючи населенню усі необхідні послуги. Це означає, що банки зобов’язані не лише працювати без вихідних, але й забезпечити роботу власних відділень там, де немає прямої загрози життю чи здоров’ю їх персоналу», – пояснив очільник Нацбанку Кирило Шевченко.

Також у відомстві розповіли, що у режимі без вихідних працюють не лише філії українських банків. Система електронних платежів Нацбанку також працює практично без перерв – 23 год на добу та 7 днів на тиждень. Таким чином учасники системи платежів мають можливість цілодобово проводити міжбанківські транзакції згідно з власними потребами та потребами своїх клієнтів.

Позатим Нацбанк України попрохав Велику сімку та Міжнародний валютний фонд обмежити для представників РФ та Білорусі можливості користуватися інструментами цих організацій. Таким чином НБУ дбає про фінансову безпеку держави та усіх її громадян у цей нелегкий для країни час.

Нагадаємо, що НБУ у зв’язку із впровадженням воєнного стану довелося також тимчасово припинити роботу валютного ринку країни та зафіксувати курси основних валют. Тож наразі українці не можуть придбати ані доларів, ані євро. При цьому продаж валюти можливий у будь-якій фінустанові країни.

Наші новини такожо доступні в Telegram, Facebook,Instagram та Twitter

﻿