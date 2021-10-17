Кому слід бути білим і пухнастим: гороскоп на неділю, 17 жовтня

Світла смуга для всіх знаків Зодіаку в цей святковий тиждень триває! 11-а Місячна доба обіцяє нам прекрасний настрій і вдалий збіг обставин з самого ранку і до вечора. А після п’яти годин за київським часом наступають 12-а Місячна доба – період, коли необхідно думати не стільки про себе, скільки про тих, кого Ви любите. Зусилля краще направити на добрі справи, благодійність і турботу про слабких.





Гороскоп на 17 жовтня для Овнів

У цей день Вам варто зайнятися тією ідеєю, яка не так давно з’явилася у Вашому інформаційному полі.

Гороскоп на 17 жовтня для Тельців

Вам вистачить природного такту, інтелігентності та толерантності для того, щоб проявити себе «у всій своїй красі».

Гороскоп на 17 жовтня для Близнюків

Вам доведеться вибирати між тим, щоб піти назустріч оточуючим, або приділити увагу собі коханому.

Гороскоп на 17 жовтня для Раків

Спілкування з вищестоящими людьми може бути позитивним і перспективним. Вам не зможе перешкодити ні карантин, ні святкові дні.

Гороскоп на 17 жовтня для Левів

Місяць продовжує прибувати і цими енергіями потрібно користуватись активно і мудро. Пасивність в цю Місячну добу – небажана, але різких рухів робити теж не варто.

Гороскоп на 17 жовтня для Дів

Вас чекає в міру активний, мудрий і добрий день. Поділіться його радощами і дарами з іншими людьми.

Гороскоп на 17 жовтня для Терезів

Вам подобається бути «білими і пухнастими». Цієї неділі Ви можете проявляти себе саме з цього боку.

Гороскоп на 17 жовтня для Скорпіонів

Радимо Вам цей день присвятити своїй родині і близьким людям – прислухайтеся до їхніх прохань і бажань.

Гороскоп на 17 жовтня для Стрільців

Замість того, щоб рватися в бій, Вам в цю Місячну добу краще перепочити та набратися сил, вони знадобляться дуже скоро!

Гороскоп на 17 жовтня для Козерогів

Матеріальні питання поточного періоду сьогодні отримають несподіваний позитивний розвиток.

Гороскоп на 17 жовтня для Водоліїв

Відчуйте сьогодні себе повелителем і володарем свого життя, і обов’язково проявіть щедрість.

Гороскоп на 17 жовтня для Риб

Цієї неділі Місяць знаходиться у Вашому знаку, і це прекрасний і багатообіцяючий знак для Вас.