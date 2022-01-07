Студент бросил обучение ради майнинга и стал миллионером

Техасец Джон Пол Барик стал криптомиллионером едва достигнув 20-летнего возраста. Торговля биткоинами была его хобби еще в школьном возрасте. А позже помогла создать настоящую майнинговую империю.





Впервые уроженец Остина приобрел крипту еще в 2012 году. На 20 биткоинов он тогда потратил все свои сбережения – 1400 дол. Паренек, которому на тот момент было всего 15 лет, начал торговать криптовалютой, параллельно учась в старшей школе. Дела шли хорошо, однако Джон и представить не мог, что детское увлечение со временем сделает его миллионером.

Простой перепродажи крипты парню скоро стало мало. Поэтому в 2017 году он создал в гараже отца первую майнинговую установку.

«Я запускал майнеры в обычных коробках из-под молока, а видеокарты для них скупал на eBay», – рассказывает Барик.

Родители поддерживали увлечение сына и всячески ему помогали. Поэтому уже через несколько лет Джону удалось расширить свой майнинговый бизнес и даже нанять на работу нескольких друзей. Вместе они создавали установки для майнинга и продавали их в интернет-магазинах. Это занятие принесло молодому американцу его первые 2 миллиона долларов.

В тот момент Барик уже учился в Университете Северной Каролины. Но почувствовав вкус успеха, бросил колледж, полностью посвятив себя любимому делу. Тогда как раз произошел резкий скачок курса биткоина. Так чтоДжон решил переехать от родителей и арендовал помещение для собственной майнинговой фермы.

Сейчас молодому криптомиллионеру 24 года. Он владеет криптофермой из 1300 компьютеров, которые обслуживают 23 штатных работника. В сутки такой бизнес приносит Барику более 40 тыс. дол. прибыли.

Однако заработанные деньги юноша тратит с умом. Большую часть своего дохода он откладывает на расширение бизнеса. В частности, сейчас в планах предпринимателя открытие еще одного офиса компании в штате Оклахома. Не забывает 24-летний миллионер и об отдыхе и любимых хобби.

«Я люблю путешествовать, кататься на лыжах и проводить время на пляже», – поделился Джон Барик.

Руководство таким масштабным бизнес-проектом не мешает американцу жить полной жизнью и наслаждаться любимым делом.