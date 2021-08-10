В Україні з’явилися нові 5 гривень: як вони виглядають

Днями Національний банк України випустив нову пам’ятну монету, приурочену до 30-річчя незалежності України. Грошовий знак вражає вишуканим дизайном, що передає усю неповторність української культури.





Нова колекційна монета викарбувана із нейзильберу – сплаву міді, нікелю та цинку, що за зовнішніми характеристиками дуже схожий на срібло. Номінал грошового знаку складає 5 грн. Згідно з повідомленням прес-служби Нацбанку, монета вийде загальним тиражем у 50 тис. штук. Наразі відомо, що 35 тис. екземплярів планують поширювати у футлярах, щодо решти 15 тис. – їх можна буде придбати у спеціальному сувенірному пакуванні.

Аверс грошового знаку прикрашає композиція, яка є своєрідним символом української держави. На монеті можна роздивитися поля, зображені за допомогою незвичних орнаментів, та лелек, що пролітають над ними. Вище розміщений герб України й викарбувані надписи «2021» та «Україна». Також на лицьовому боці зазначений номінал – 5 грн, і лого Банкнотно-монетного двору Національного банку.

Реверс монети містить зображення вишитого рушника. Він виконаний у кольорі й нагадує своєю структурою ланцюг ДНК. Таким чином автори дизайну провели аналогію між носієм генетичної інформації та символом української самобутності. Адже саме вишивка на рушнику передає традиції з покоління у покоління і є своєрідним кодом нашої нації.. Також на зворотному боці монети у вигляді півкола розміщений напис «30 років незалежності України».

Нагадаємо, що кількома тижнями раніше, 22 липня, Національний банк України випустив ще одну нейзильберову сувенірну монету до 30-річчя незалежності нашої батьківщини. Даний грошовий знак викарбували тиражем у 35 тис. екземплярів. Чільним символом пам’ятної монети став маяк. Свій вибір «головного героя» у Нацбанку пояснили значущістю будівлі-орієнтиру для української нації. Адже маяки не лише створюють безпечні умови для судноплавства, але й вважаються частиною культурної спадщини нашого народу.