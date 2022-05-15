Можна одразу їхати додому: без яких паперів українцям не світить робота в ЄС

З початку війни Україну залишило близько 5 мільйонів біженців. Втікаючи від обстрілів росіян, вони подалися до найближчих європейських країн у пошуках безпечного притулку. Оскільки життя у Європі не дешеве, більшість наших співвітчизників одразу ж почали шукати роботу. Однак не всім це вдалось, адже в деяких країнах ЄС є певні правила, що стосуються працевлаштування.





В офісі популярного порталу OLX, що включає в себе кадровий підрозділ OLX Робота, розповіли, які умови працевлаштування в країнах Європи. Зокрема спеціалісти онлайн-ресурсу назвали перелік документів, без яких не варто навіть іти на співбесіду.

Польща

До цієї країни перебралося найбільше українських біженців. Та й роботи у Польщі для наших співвітчизників достатньо. Лише на порталі OLX станом на сьогодні понад 570 вакансій. При цьому середня з/п складає 32 тис грн.

Що стосується умов прийняття на роботу, потрібно лише бути зареєстрованим на кордоні при в’їзді в країну. Хоча зареєструватися можна й після прибуття, у місцевій адміністрації. На цьому й усе.

Німеччина

Вакансій для українців у Німеччини майже вдвічі менше, ніж у Польщі. Натомість середня зарплатня – понад 50 тис. грн на місяць.

Щоб влаштуватися на роботу переселенці повинні у термін до 90 діб отримати спеціальну посвідку у посольстві. Вона дає право на перебування в країні протягом року з можливістю продовження ще на 2 роки. окрім того за цією довідкою можна скористатися безкоштовними послугами Агенції із працевлаштування.

Чехія

Ще до війни українці часто приїздили до Чехії на заробітки, тож вакансій для наших співвітчизників тут вистачає. За роботу пропонують в середньому 40 тис. грн. Працевлаштування у Чехії – справа вкрай проста, адже 21 березня українським переселенцям не потрібна ані віза, ані дозвіл на проживання.

Велика Британія

Англійці платять нашим співвітчизникам близько 75 тис. грн на місяць. Натомість влаштуватися на роботу тут трохи складніше, ніж у Польщі та Чехії. Потрібна віза, а бажано ще й родичі всередині країни.

Без візи переселенець з України може приїхати лише якщо за нього поручиться громадянин Британії. Так званий спонсор-резидент повинен також поселити у себе українця безкоштовно принаймні на пів року. За інших умов він буде в Англії нелегалом, відповідно про роботу може навіть не мріяти.