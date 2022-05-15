Можно сразу ехать домой: без каких бумаг украинцам не светит работа в ЕС

С начала войны Украину оставило около 5 миллионов беженцев. Убегая от обстрелов россиян, они отправились в ближайшие европейские страны в поисках безопасного убежища. Поскольку жизнь в Европе не дешевая, большинство наших соотечественников сразу же стали искать работу. Однако не всем это удалось, ведь в некоторых странах ЕС есть определенные правила, касающиеся трудоустройства.





В офисе популярного портала OLX, включающего в себя кадровое подразделение OLX Работа, рассказали, каковы условия трудоустройства в странах Европы. В частности, специалисты онлайн-ресурса назвали перечень документов, без которых не стоит даже идти на собеседование.

Польша

В эту страну перебралось больше всего украинских беженцев. Да и работы в Польше для наших соотечественников достаточно. Только на портале OLX по состоянию на сегодняшний день более 570 вакансий. При этом средняя з/п составляет 32 тыс. грн.

Что касается условий принятия на работу, нужно только быть зарегистрированным на границе при въезде в страну. Хотя зарегистрироваться можно и по прибытии в местную администрацию. На этом все.

Германия

Вакансий для украинцев в Германии почти вдвое меньше, чем в Польше. Зато средняя зарплата – более 50 тыс. грн в месяц.

Чтобы устроиться на работу, переселенцы должны в срок до 90 суток получить специальный вид в посольстве. Она дает право пребывания в стране в течение года с возможностью продления еще на 2 года. Кроме того, по этой справке можно воспользоваться бесплатными услугами Агентства по трудоустройству.

Чехия

Еще до войны украинцы часто приезжали в Чехию на заработки, так что вакансий для наших соотечественников здесь хватает. За работу предлагают в среднем 40 тысяч гривен. Трудоустройство в Чехии – дело очень простое, ведь 21 марта украинским переселенцам не нужна ни виза, ни вид на жительство.

Великобритания

Англичане платят нашим соотечественникам около 75 тыс. грн. в месяц. В то же время устроиться на работу здесь немного сложнее, чем в Польше и Чехии. Нужна виза, а желательно и родственники внутри страны.

Без визы переселенец из Украины может приехать, только если за него поручится гражданин Британии. Так называемый спонсор-резидент должен также поселить у себя украинца бесплатно по крайней мере на полгода. В других условиях он будет в Англии нелегалом, соответственно о работе может даже не мечтать.