Погода підготувала неприємні «сюрпризи» для українців

На Україну насувається циклон Erdmute. Він принесе із собою ожеледь, мокрий сніг та штормові вітри. З такою погодою на дорогах буде коїтись справжнє жахіття. Тому вже в п’ятницю 16 грудня необхідно бути вкрай пильними на дорогах. Синоптики попереджають, вся зима буде аномальною. Це буде тяжкий сезон для українців, але ще тяжчим він буде для окупантів.

Спочатку Erdmute на собі відчують жителі Вінниччини. Їх циклон привітає мокрим снігом, який переходитиме у дощ. Також очікується шквальний вітер. У той самий час на півдні та сході буде здебільшого сухо. Але негода сюди прийде трохи пізніше. Циклон добереться і до цих регіонів, але через декілька днів.

В акваторії Азовського моря буде прохолодно та мокро, тому у деяких містах півдня та сходу варто приготуватися до штормів та повені. У ці дні краще залишатися вдома та без потреби не виходити на вулицю.

У Карпатах пройде снігопад. На території Криму очікуються дощі та температура від 0 до +4 градусів тепла. Але через вітер відчуватиметься, це значно прохолодніше. На південному березі Криму буде до +12 градусів тепла, але опади не дадуть насолодитися прогулянками на свіжому повітрі. До того ж вранці можуть бути невеликі заморозки, але вони швидко відійдуть.

У столиці 16 грудня випаде мокрий сніг, а разом із тим з’явиться й ожеледь на дорогах. Температура вдень від 0 до +2 градусів тепла. Така погода буде й всі вихідні. З понеділка дощі перестануть лити, принаймні так говорять синоптики. Але вдарять справжні зимові морози! Слід очікувати до -12…-17 градусів. Протримаються заморозки недовго, потім швидко зміняться дощовою погодою.