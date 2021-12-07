Неймовірно, але факт: сотні тисяч українців платитимуть за газ в декілька разів менше

Тариф для українців, що отримують газ від постачальника останньої надії (ПОН), незабаром може суттєво знизитися. Компанія «Нафтогаз», яка наразі є таким «гарантійним» постачальником, запропонувала зменшити вартість пального для тимчасових клієнтів до рівня свого річного тарифу. Та останнє слово за Нацкомісією, що регулює галузі енергетики та компослуг (НКРЕКП).





Днями стало відомо що НКРЕКП призначила дату розгляду прохання «Нафтогазу» на 9 грудня. Адже українцям, що втратили свого постачальника та потрапили під опіку НАКу, вже не до жартів. З 1 грудня вони платять за газ по «плаваючій» ціні, яка змінюється кожного дня залежно від вартості ресурсу на європейському ринку.

Всупереч очікуванням Нацкомісії, що прогнозувала тариф на газ до 30 грн за «куб», в перший зимовий тиждень ціна не опускалася нижче 43,43 грн. А максимальна вартість пального, що була зафіксована 2 грудня, становила аж 46,72 грн за кубометр. Що буде з тарифом далі, навіть уявити страшно.

Тим часом «Нафтогаз» пропонує перевести усіх клієнтів, що зараз знаходять на так званому «екстреному» обслуговуванні, у статус постійних. Тоді вони по праву зможуть користуватися фіксованим річним тарифом, що складає всього 7,96 грн за 1 куб. м. Виходить, платіжки таких споживачів полегшають принаймні уп’ятеро.

Наразі вирішення даного питання знаходиться лише у руках Національної комісії. Регулятор врахує всі «за» і «проти» пропозиції головного вітчизняного постачальника та прийме зважене рішення.

Нагадаємо, що наразі під опікою «Нафтогазу» знаходиться більш ніж 347 тисяч домогосподарств, що з тих чи інших причин втратили свого постачальника. Хоча за даними НАКу станом на 3 грудня кількість таких тимчасових клієнтів зросла аж до 453, 5 тисяч. Тобто в разі позитивного рішення НКРЕКП постачальник зможе додати до своєї клієнтською бази майже півмільйона споживачів.