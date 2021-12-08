В Україні хочуть прив’язати мобільні номери до паспорту

В українському парламенті повним ходом йде розробка нового закону про прив’язку мобільних номерів до паспортних даних їх власників. В першу чергу нововведення стосуватиметься тих номерів, які використовуються у фінансових операціях. Нескладна процедур реєстрації у стільникового оператора допоможе українцям вберегти свої банківські рахунки від посягань шахраїв.





Схема фінансового шахрайства із використанням мобільного номера є зараз доволі поширеною. Завдяки тому, що оператор не може ідентифікувати свого клієнта за номером, зловмисникам зовсім не складно здобути копію SIM-карти та обчистити рахунок абонента.

Аферу провертають наступним чином:

шахрай дзвонить своїй майбутній жертві з різних номерів;

приходить до оператора та розповідає про буцімто загублену SIM-карту;

відновлює її, повідомляючи оператору останні номери, з яких йому дзвонили;

за допомогою привласненого номеру отримує доступ до карток та банківських рахунків абонента.

Завдяки такій нехитрій махінації, зловмисник може не лише обчистити рахунки своєї жертви, а й набрати на її ім’я кредитів.

Та в разі втілення в життя нового закону українців зобов’яжуть реєструвати у оператора свої номери, які використовуються для банківських операцій. В такому разі відновити SIM-карту можна буде лише за наявності паспорта, що сильно ускладнить завдання шахраям. А українці, які все ж потраплять на гачок аферистів, зможуть захистити власні права у суді.

Як зазначив Олександр Федієнко, член комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, закон про обов’язкову прив’язку фінансових номерів до паспорту абонента – не забаганка, а необхідність.

«Якщо ви плануєте користуватися своїм номером для проведення будь-яких фінансових операцій, потрібно зареєструвати його у оператора на власне ім’я. Тоді шахраю буде вкрай складно привласнити ваш номер, а заразом і ваші гроші», – підкреслив народний депутат.