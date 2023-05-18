В Украине ликвидировали участника “Уральских пельмений”

Украинские силы обороны, как сообщается, нейтрализовали на своей территории значимую личность. Известный поэт и сценарист команды КВН “Уральские пельмени” Игорь Истомин уехал в Украину с боевыми намерениями и больше не вернеться.

Уточняется, что Истомин, скорее всего, был ликвидирован еще летом 2022 года, однако достоверно подтвердить факт его смерти удалось лишь недавно.

“Он просто сказал, что собирается временно поработать на стройке. Он был мастером строительных работ, у него были золотые руки. После его отъезда мы не получали ни звонков, ни писем. Мы начали волноваться. Его товарищи из части, его друзья, они обратились ко всем, о ком только можно подумать, в военкоматы, во все добровольческие отряды, искали очевидцев. Они отправили запросы, а позже запросили подтверждение ДНК. Потом выяснилось, что он был убит почти год назад”, – рассказала Лейла Расулова, близкая подруга Истомина, одному из СМИ.

Напомним также, что Гостюхин по прозвищу “дальнобойщик” выражал поддержку войне Путина и делился историями о конфликтах, которые у него были с сестрой и дочерью.