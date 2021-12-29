Cтало відомо коли українцям чекати стрімкого підняття тарифів на комуналку

Вже за кілька місяців платіжки українців стануть суттєво важчими. Не зважаючи на спроби уряду стримати ціни на комуналку, здорожчання енергоресурсів все ж призведе тарифного стрибка. Водопостачання подорожчає на третину, а за світло заплатимо ледь не увосьмеро більше.





За словами голови Спілки споживачів компослуг України Олега Попенко, підняття тарифів варто очікувати навесні. Адже на період опалювального сезону більшість комунальників встановили фіксовані ціни на свої послуги.

Та як тільки зимові холоди залишаться позаду, ціни на комунальні послуги поповзуть угору. Перш за все збільшиться вартість газу. Меморандум із «Нафтогазом», згідно з яким українці отримують ресурс за пільговою ціною, втратить свою силу. Постачальник встановить тарифи, максимально близькі до ринкової ціни. А вона зараз становить близько 40 грн за кубометр.

Не пастимуть задніх і постачальники електричної енергії. Більшість електростанцій вже зараз працюють собі у збиток. До весни ж ситуація може стати ще більш критичною через здорожчання вугілля та газу. Залежно від використовуваного електростанціями пального, тариф на світло зросте учетверо, у випадку з вугіллям, або ж навіть увосьмеро, якщо для генерації використовуватимуть газ.

Оголосили про підвищення тарифів і водоканали. Вже з 1 січня ціна за куб води у деяких постачальників збільшиться на 20-24%. Навесні ж нас чекає чергове здорожчання послуги до 30%.

Дорого обійдуться в наступному році й теплі батареї. Вже восени 2022-го нам доведеться заплатити за опалення на 30-60% більше, ніж зараз.

В середньому тарифи на комуналку у 2022 році зростуть на 30-35%. Тоді як в поточному році базові послуги вже подорожчали на 29%. Не кажучи вже про те, що у 2021 ми отримали нову статтю витрат у вигляді оплати за доставку та розподіл газу.