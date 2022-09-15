Українці отримають дешеві дзвінки та інтернет у Європі

Урсула Фон дер Ляйн зробила офіційну заяву про те, що Україна буде підключена до зони роумінгу Євросоюзу. Про це було оголошено у Європарламенті на останньому зібрані.





Глава Європарламенту сказала про те, що Україна вже давно готова увійти в європейську зону роумінгу. Також вона пообіцяла на наступному засіданні країн-членів Євросоюзу винести на обговорення питання, щодо оплати послуг роумінгу. Розуміючи складне фінансово-економічне становище в країні, потрібно дозволити їй деякий час не платити за послугу.

Чому роумінг у зоні Євросоюзу потрібен українцям

Від початку війни за кордон виїхали мільйони українців. З Європи дещо проблематично телефонувати в Україну родичам та лишатись із ними на зв’язку. У багатьох українців вдома лишились батьки, рідні сестри та брати. Жінки військовозобов’язаних виїхали з дітьми у більш безпечні країни. Всі вони мають отримати змогу телефонувати до рідних без проблем та за сприйнятими цінами.

Включення України у зону роумінгу Європи одразу розв’яже цю проблему. По-перше, українці можуть не виймати із телефонів українські картки. До них прив’язані: електронна пошта, банки. По-друге, вартість роумінгу для українських операторів не буде підійматись. Вона залишиться на рівні домашніх тарифних планів.

У Брюсселі наполягають та тому, щоб безкоштовний роумінг для операторів тривав якомога довше, через складне становище українців. Умови роумінгу для українських операторів дійсні у таких країнах:

Київстар працює у Польщі, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, Німеччині, Італії, Литві та Чехії.

Vodafone працює у 27 країнах. У пакет на 30 днів входить 60 хвилин на телефонні дзвінки у мережі на номери інших операторів у інших країнах.

Lifecell — працює за тарифом «Роумінг пазл».

Окрім того, закордонні оператори пропонують біженцям з України безкоштовні сім-карти із вигідними тарифними планами. Зв’язок це не якась там розкіш, а базова потреба людей, яку можна реалізувати у 2022.