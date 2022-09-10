Пентагон оприлюднив новий пакет допомоги ЗСУ

На минулому тижні Джо Байден анонсував новий пакет допомоги Україні. І ось тепер Пентагон розповів, що саме буде передано зі зброї для ЗСУ. Відомо, що у черговий пакет допомоги входять боєприпаси та машини на суму 675 млн доларів.





Ще 3-4 місяці тому Україна набагато довше чекала на допомогу у таких масштабах. Деякі види зброї просили передати місяцями, прохання дуже довго перебували на розгляді. Зараз ці процеси відбуваються на багато швидше. Про це свідчать успіхи ЗСУ на фронті. Лише за останній тиждень було звільнено понад 1000 квадратних кілометрів українських земель від російських окупантів.

Що входить у новий пакет підтримки

Пресслужба Пентагону опублікувала, які саме види зброї будуть передані. Але деякі подробиці все-таки не розголошували. Так, наприклад, відомо про постачання боєприпасів для HIMARS і ракети HARM, але їх кількість тримають у таємниці. Також до списку потрапили:

Автомобілі HMMWV (100);

Патрони (1,5 млн);

Протитанкові системи (понад 5 тисяч);

БМП (50 одиниць техніки);

Артилерійські снаряди (36 тисяч);

Гаубиці (4 шт);

Снаряди RAAM.

Але це ще не все, додатково будуть передані прилади нічного бачення, гранатомети, стрілкова зброя.

Снаряди RAAM США передають вперше. Їх використовують для дистанційного мінування територій. Артилерійські протитанкові системи мінування важливі для оборони звільнених територій.

RAAM мають у своїй хвостовій частині 9 протитанкових мін, оснащених електромагнітним підривачем. При ударі снарядів об грунт, вони автоматично переводяться у режим готовності. Їх використовують на дистанціях 18-24 км, тобто безпосередньо на передовій, або запускають у тил ворога, щоб перерізати йому шляхи відступу. Оскільки це снаряди типу «повітря-земля», їх запускають за допомогою авіації. Нічого подібного на озброєнні дотепер ЗСУ не мали.