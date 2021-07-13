Більше тисячі євро: кому в Україні платять такі гроші навіть без освіти

В українському суспільстві давно утвердилася думка, що достойний заробіток – прямий наслідок багаторічного старанного навчання. Та виявляється, що нинішні реалії суперечать цьому твердженню.





Зокрема українські сайти з пошуку роботи рясніють спокусливими пропозиціями із зарплатнею понад 1 тис. євро на місяць. Причому більшість таких вакансій не містить жодних вимог до освіти.

Наприклад серед топових вакансій популярного сайту work.ua є наразі пропозиції працевлаштування водієм, кур’єром та завідувачем складу. За таку роботу зазвичай пропонують до 35 тисяч грн.

Основні вимоги до співробітника зазвичай є наступними:

порядність і відповідальність;

хороша фізична форма;

знання міста;

досвід роботи на аналогічній посаді вважається перевагою.

До обов’язків працівника входить доставка вантажу та експедування. Наразі найбільше таких вакансій надають великі кур’єрські компанії, підприємства, що займаються доставкою води, канцтоварів для офісів тощо.

На схожу суму доходу можуть сміливо розраховувати й прораби. Від них роботодавець вимагає лише права категорії C, та хоча б мінімальний досвід роботи у будівельній сфері. Якщо ж працівник добре знається на своєму ремеслі – у нього є реальні перспективи суттєво збільшити свій дохід.

Близько 1 тис. євро щомісяця зможуть заробляти й кур’єри, що володіють власним вантажним автомобілем. Послуги доставки у часи пандемії набули просто шаленої популярності. Та навіть після зняття строгих обмежень, замовлення товару «до дверей» все ще користується достатньо великим попитом.

Обов’язки у таких кур’єрів наступні:

доставка невеликих посилок, чи товарів (вагою до 10 кг);

вільний графік доставки (просто шукаєте замовлення за допомогою спеціального додатка на смартфоні);

пересування по «своєму» району міста (територія поділена між різними співробітниками).

Загалом же робочі спеціальності в Україні зараз є надзвичайно затребуваними. Відповідальних і надійних працівників цінують, та й платять досить непогано. А от спеціалісти із вищою освітою все частіше залишаються без роботи.