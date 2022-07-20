В Європі встановилася пекельна спека

Вже кілька тижнів практично всій Європі вирує хвиля спеки, яка охоплює майже весь континент континент. Масштаби цього явища, яке також викликає величезні пожежі, чудово демонструють карти, представлені Коперником, європейською програмою спостереження за нашою планетою.





За словами вчених, Європа є континентом, який особливо страждає від зміни клімату , спричинених діяльністю людини, і прогрівається швидше, ніж інші частини земної кулі. Звіти вчених підтверджують останні дні та тижні, коли практично по всій Європі ми маємо справу з рекордною спекою . Досить згадати, що цього літа вперше в історії Великої Британії температура була вище 40 градусів за Цельсієм.

Спека також супроводжується посухою та величезною загрозою через пожежі. Це чудово демонструють фотографії, опубліковані проектом Copernicus зі спостереження Землі. Графіка нижче показує, що у Франції, Іспанії, Португалії та навіть Великобританії існує дуже високий ризик пожеж. Пожежі за останні дні знищили 40 тис. га. На фото нижче ми бачимо велику пожежу у Франції , яка змусила владу евакуювати 16 000 людей. Іспанія – країна, яка надзвичайно сильно відчуває вплив спеки. Як видно на фото нижче, температура на Піренейському півострові легко перевищує 40 градусів Цельсія. 14 липня в Іспанії був зафіксований новий температурний рекорд – 47 градусів Цельсія. У деяких частинах країни температура ґрунту могла перевищити 59 градусів. На жаль, найближчі кілька днів, ймовірно, не дадуть нам відпочити від високих температур, і ми, ймовірно, не відпочинемо від них до кінця липня .