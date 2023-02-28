В супермаркетах украинцев заставляют платить больше, чем указано в ценнике: как защититься от обмана

В украинских супермаркетах все чаще можно встретить популярную схему обмана с двойными ценниками. В торговом зале покупатель видит одну цену товара, а на кассе его «пробивают» по совсем другому прайсу.

Большинство покупателей даже не замечает разницы в цене, позволяя магазину неплохо нажиться на своей невнимательности. Но если вы все же обнаружили махинацию с двойным ценником, следует помнить, что закон на вашей стороне.

В Госпотребслужбе объяснили, если на один товар есть два разных ценника, покупатель имеет право заплатить за него меньшую из этих цен. Это предусмотрено статьей 15 Закона Украины «О защите прав потребителей». В этом законе также говорится, что каждый покупатель имеет право получить полную информацию о товаре и его стоимости. В частности, к ценнику выдвигаются следующие критерии:

стоимость должна быть указана в расчете на единицу товара;

цена должна включать в себя все налоги и сборы.

Но, несмотря на четкие предписания закона, люди все чаще сталкиваются с ситуацией, когда цена на прилавке магазина и цена в чеке разительно отличаются. Если с вами такое случилось, можете смело потребовать от кассира продать вам товар по цене, указанной в торговом зале. При этом можно ссылаться на часть 8 статьи 18 Закона «О защите прав потребителей», в которой четко сказано, что в случае неточного указания цены спор разрешается в пользу покупателя. То есть товар или продукт вам должны отдать по более выгодной для вас цене.

Если же продавец отказывается пойти навстречу и решить проблему мирным путем, следует обратиться с жалобой в Госпотребслужбу. К жалобе обязательно нужно добавить фото ценника и чека, которые подтверждают разницу в стоимости товара.