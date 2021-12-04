150 доларів пропонують колекціонери нумізмати за 5 копійок

Якщо ви ще не викинули залізні п’ятаки, то краще зараз переглянути їх та добре роздивитись. За деякі екземпляри колекціонери пропонують по 150 доларів. Монета номіналом «5 копійок» була випущена у 1992 році. Колекційна копійчина в інтернеті коштує від 4 до 6 тисяч гривень.





Скарб у гаманці — не пропустіть

Незважаючи на те, що п’ятаки вийшли з обігу, вартість на колекційні монети та попит залишаються незмінними. Незвичний та рідкісний лот представили на інтернет аукціоні. Монета відрізняється від інших рядом відмінностей та особливостей. По перше, у неї звужений тризубець. Матеріал із якого виготовлена та відчеканена — нержавіюча сталь.

Загалом у 92-му році було випущено 3 екземпляри 5 копійок, це: 1.1 ААк, 1.1 АВм та 2 БАм. На перший погляд, їх неможливо відрізнити. Але якщо придивитись, то можна побачити, що: тризубець, шрифт, цифри, форми китиці та розміщення у них ягід відрізняються.

Опис 1.1ААк: крупна насічка, середній зуб на тризубці потовщений, на даті 1992 одиниці є хвостик. Китиці, що на реверсі, мають форму прямокутного трикутника. Коштує до 6000 грн.

Опис 1.1АВм: середній зуб тризубця товстий та гострий. На одиниці у даті також є хвостик. Насічка дрібна, а китиці віддалені від краю. Така копійка коштує від 20 до 50 гривень.

Опис 2БАм: середній зуб на тризубці гострий та звужений, одиниця без хвостика, китиця №2 має форму прямокутного трикутника. Вартість на аукціоні сягає 3500 гривень.

Це, так би мовити пробні гроші, до обігу вони так і не потрапили. Тому знайти їх — великий успіх. Якщо ж на монетах ще й дефекти знайдете, вартість можна автоматично підвищувати у декілька разів.