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150 доларів пропонують колекціонери нумізмати за 5 копійок

05.12.2021
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Якщо ви ще не викинули залізні п’ятаки, то краще зараз переглянути їх та добре роздивитись. За деякі екземпляри колекціонери пропонують по 150 доларів. Монета номіналом «5 копійок» була випущена у 1992 році. Колекційна копійчина в інтернеті коштує від 4 до 6 тисяч гривень.


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Незважаючи на те, що п’ятаки вийшли з обігу, вартість на колекційні монети та попит залишаються незмінними. Незвичний та рідкісний лот представили на інтернет аукціоні. Монета відрізняється від інших рядом відмінностей та особливостей. По перше, у неї звужений тризубець.  Матеріал із якого виготовлена та відчеканена — нержавіюча сталь.

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Загалом у 92-му році було випущено 3 екземпляри 5 копійок, це: 1.1 ААк, 1.1 АВм та 2 БАм. На перший погляд, їх неможливо відрізнити. Але якщо придивитись, то можна побачити, що: тризубець, шрифт, цифри, форми китиці та розміщення у них ягід відрізняються.

Опис 1.1ААк: крупна насічка, середній зуб на тризубці потовщений, на даті 1992  одиниці є хвостик. Китиці, що на реверсі, мають форму прямокутного трикутника. Коштує до 6000 грн.

Опис 1.1АВм: середній зуб тризубця товстий та гострий. На одиниці у даті також є хвостик. Насічка дрібна, а китиці віддалені від краю. Така копійка коштує від 20 до 50 гривень.

Опис 2БАм: середній зуб на тризубці гострий та звужений, одиниця без хвостика, китиця №2 має форму прямокутного трикутника. Вартість на аукціоні сягає 3500 гривень.

Це, так би мовити пробні гроші, до обігу вони так і не потрапили. Тому знайти їх — великий успіх.  Якщо ж на монетах ще й дефекти знайдете, вартість можна автоматично підвищувати у декілька разів.

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05.12.2021
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