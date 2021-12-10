Акційна отрута: стало відомо, як українців обманюють в супермаркетах

Новий рік – гаряча пора для продуктових магазинів та супермаркетів. Продажі у цей період зростають принаймні удвічі, а покупці стають неуважними та змітають товари з полиць, навіть не перевіряючи його строку придатності.





Деякі торгові точки, а подекуди й великі мережі не гребують тим, щоб «під шумок» продати неліквідний товар. Тож експерти попрохали українців перевіряти усі товари, які потрапляють у їхні кошики. Інакше наїдки зі святкового столу можуть перетворитися у справжню отруту.

Як зазначив голова Союзу споживачів України Максим Несміянов, грішать прострочкою переважно дрібні продуктові магазини. Великі торгові мережі, як то «Метро» чи «Сільпо», не наважуються так ризикувати своєю репутацією. Натомість у магазині «біля дому», чи не надто розкрученій мережі міні-маркетів знайти можна геть усе. Тут вам і ковбаса з пліснявою, прострочена на 1,5 місяці, і сир з «перебитою» датою виготовлення. Тобто геть усе, що під Новий рік може привести вас до інфекційної лікарні.

Позатим торговці продають ще й підробки на популярні продукти. Наприклад перед святами люди охоче розбирають «штучну ікру», яка насправді виготовлена з желатину. А про спред замість масла та несправжню бринзу й згадувати не варто. Фальсифікати, як і прострочку, ритейлери нахабно пропонують українцям, прикриваючись різноманітними акціями. Тобто по суті «тиснуть на бідність».

Щоб вберегтися від підробних товарів та не зіпсувати свята своїй родині, фахівці радять оминати дрібні магазини із сумнівною репутацією. А якщо скупитися більше ніде, принаймні перевіряти строки придатності продукції та звертати увагу на її зовнішній вигляд, особливо коли товар продається за акційною ціною.

В Україні установи, що повинні захищати права споживачів, поки що не в змозі впоратися із засиллям зіпсованих товарів, а система правосуддя не має достатньо серйозних важелів, щоб покарати недобросовісних ритейлерів.