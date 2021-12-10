В следующем году в Украине исчезнет несколько банков: что будет с вкладчиками

Украинский банковский рынок сейчас находится в достаточно неоднозначном положении. С одной стороны вести такой бизнес становится все сложнее из-за высокой конкуренции и более жестких требований НБУ. С другой, банковский сектор значительно окреп, стал более стабильным и прибыльным. Так что 2022 год обещает нам неожиданные слияния и поглощения масштабными банками более мелких, а также приход новых зарубежных инвесторов.





Банкиры в текущем году, даже несмотря на ковидный кризис, значительно укрепили свои позиции. Только с марта банковский сегмент получил чистый доход почти в 58 млрд грн, то есть в 1,5 раза больше, чем в 2020 году.

Вместе с тем, значительно вырос и уровень кредитования. Банкам удалось существенно сократить количество проблемных ссуд – с 41% в прошлом году до 33% в 2021 году.

Но, несмотря на это, банковский бизнес становится все более затратным для его владельцев. Даже то, что Нацбанк смягчил требования к капитализации финучреждений, опустив его нижний предел с 500 до 200 млн грн, не сильно повлияло на ситуацию в целом. Финансировать и развивать такой бизнес нужно непрерывно, вкладывая крупные средства в диджитализацию и создание новых продуктов. А иначе банк попросту не выдержит конкуренции.

Из-за такой ситуации на рынке ряд экспертов считает, что небольшие недофинансированные банковские учреждения 2022 год просто не переживут. Как отметила директор НАБУ Елена Коробкова, в следующем году мы будем наблюдать процессы слияния многих известных финансовых учреждений. В частности, уже ходят разговоры о коллаборации Идея банка с ПУМБ, PINbank с Кредит Днепр, Альпари с «Укрпочтой», и это еще далеко не весь список.

Что же будет с клиентами закрытых или поглощенных банков? Этот вопрос во властных кругах уже практически решен. В настоящее время второго чтения ожидает законопроект об увеличении суммы гарантирования вкладов с 400 тыс. до 600 тыс. грн.

В случае принятия данного законопроекта, украинцы смогут спокойно размещать депозиты в любых отечественных банках, не беспокоясь о дальнейшей судьбе своих сбережений.