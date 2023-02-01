В Україні спростять проходження військово-лікарської комісії: її переведуть у режим онлайн

В Україні незабаром зміниться процедура проходження військово-лікарської комісії (ВЛК). В уряді вже розробили план, що передбачає цифровізацію цієї системи та її максимальне спрощення для військовослужбовців. Ініціатива має на меті перш за все полегшити пораненим військовим процес отримання медичного заключення, позбавивши їх необхідності стикатися з численними бюрократичними процедурами.

Як зазначив голова Міністерства цифрової трансформації України Михайло Федоров, у відомстві вже працюють над створенням системи цифрового документообігу. Після її впровадження військовим більше не доведеться вистоювати величезні черги, щоб отримати чергову довідку чи виписку. Всі документи можна буде отримати онлайн за лічені хвилини.

Федоров наголосив, що військовослужбовці зараз є нашим пріоритетом. Вони щодня захищають країну ціною власного життя та здоров’я. Тож створити для них гідні умови обслуговування, азаразом зменшити бюрократію в армії – першочерговий обов’язок держави.

Саме тому у Мінцифри перш за все взялися за реформування процесу проходження ВЛК. Адже зараз ця система викликає лише обурення. Військовослужбовець, що повернувся з передової з пораненням, після лікування змушений обійти цілу низку установ, щоб засвідчити свій стан. Це години, проведені у чергах за одним лише направленням на військово-лікарську комісію, огляд лікарів, отримання заключення та ще низка процедур, які насправді можна було б давно перевести у автоматичний режим.

Наразі розробкою змін до процедури проходження ВЛК окрім Мінцифри займаються ще кілька відомств, зокрема Міністерство оборони, Міністерство охорони здоров’я, Мінсоцполітики, Мінветеранів та низка сусупільних організацій.

Міністр цифрової трансформації також зауважив, цифровізація процедури проходження ВЛК – це лише перший крок на шляху до вдосконалення системи військового обліку в Україні. Реформування та спрощення потребує ще ціна низка процедур пов’язаних із військовою сферою, зокрема система постановки та зняття обліку, бронювання тощо.