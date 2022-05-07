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Гороскоп на 7 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку
Цього дня намагайтеся абстрагуватися від песимістично налаштованих людей та налаштуватися лише на позитивний лад. Вечір краще провести у колі друзів. 7 травня: активно спілкуємось та розслабляємось. Намагайтеся не переборщити з їжею та алкоголем.
7-8 місячна доба.
Місяць у Раку, потім у знаку Лев (з 14:49 за Києвом).
Вісімнадцятий сонячний день.
Сонце в знак Телець .
Камені дня: лазурит, білий нефрит
Кольори дня: темні.
Їжа: рекомендується молочна їжа.
Вдалий день: Скорпіон
Сприятливий день: Телець
Небезпечний день: Лев
Несприятливий день: Терези
Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку