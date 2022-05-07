Гороскоп на 7 травня 2022 року для всіх знаків Зодіаку

Цього дня намагайтеся абстрагуватися від песимістично налаштованих людей та налаштуватися лише на позитивний лад. Вечір краще провести у колі друзів. 7 травня: активно спілкуємось та розслабляємось. Намагайтеся не переборщити з їжею та алкоголем.





7-8 місячна доба.

Місяць у Раку, потім у знаку Лев (з 14:49 за Києвом).

Вісімнадцятий сонячний день.

Сонце в знак Телець .

Камені дня: лазурит, білий нефрит

Кольори дня: темні.

Їжа: рекомендується молочна їжа.

Вдалий день: Скорпіон

Сприятливий день: Телець

Небезпечний день: Лев

Несприятливий день: Терези

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку