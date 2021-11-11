2022: хто вийде на пенсію швидше, а кому її ще й збільшать

Пенсійна реформа йде за планом. Нові зміни наберуть чинності у 2022 році. Вони стосуються посилення вимог до страхового стажу. Також держава обіцяє додаткові виплати тим пенсіонерам, у яких і стажу досить, і вік 70+.





Що нового в законі «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Отже, що потрібно знати, тим хто в найближчі пару років збирався на пенсію? З нового 2022 року можна стати пенсіонером у віці 60 років при наявності 29 років трудового стажу. В інших випадках ситуація виглядає так:

при досягненні віку в 63 роки обов’язково повинно бути від 19 до 29 років стажу;

у віці 65 років на пенсію можуть розраховувати тільки ті громадяни України, які мають стаж від 15 до 19 років.

Нагадуємо, що у 2020 році для 60 річних українців обов’язковий трудовий стаж становив 27 років. Уряд планує і далі посилювати вимоги. Таким чином до 2028 року реформа сягне свого максимуму — 35 років робочого стажу.

Що робити, якщо не вистачає офіційного трудового стажу?

Його можна докупити: скільки потрібно років, стільки й купуєте. Ціна одного року зараз 32 тисячі 320 гривень. У тому випадку, коли українці досягають пенсійного віку, але в трудовій книжці немає жодного запису про роботу, можна розраховувати лише на «соціальну пенсію». Нараховують її по досягненню 65 років. Розмір виплати становить всього тисяча вісімсот п’ятдесят чотири гривні.

Доплати пенсіонерам у віці 70-75 років

Також на черговому засіданні Кабінет міністрів підтримав рішення про введення додаткових виплат. Їх зможуть отримати чоловіки та жінки при певних умовах. Надбавку нарахують пенсіонерам старше 70 років при наявності не менше 30 років стажу для жінок і 35 років для чоловіків.