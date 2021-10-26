Складено рейтинг кращих серіалів Netflix за жовтень 2021 року

Перше місце гідно приділяється серіалу «Гра в кальмара».





У сучасному світі неможливо уявити комфортне життя без перегляду улюблених фільмів та серіалів від кіностудії Netflix. Вони дозволяють розслабитися після важкого робочого дня або весело провести вихідний у родинному колі. Офіційний сайт готовий запропонувати масу новинок, які прагнуть знайти свого глядача.

Що може бути краще, чим дивитися фільми та серіали безкоштовно? До того ж, колекція невпинно поповнюється, а це означає, що кожен зможе знайти щось до душі і поринути в альтернативний світ. Різноманітність жанрів передбачає величезний вибір цікавих історій. Тут немає місця нудним кінострічкам. А зручний інтерфейс та пошук за назвою дозволить швидко зорієнтуватися та відшукати те, що так хочеться.

Саме час розповісти про топові серіали Нетфлікс, які за такий нетривалий термін зуміли завоювати довіру та любов публіки.

Перше місце гідно приділяється серіалу «Гра в кальмара». Герої постануть між двома світами. В одному – вони бідні люди, які знемагають від неймовірної кількості боргів. Кредитори вбили все хороше, що колись було у їхніх буднях. Тому коли випадає шанс зіграти в гру, навіть під загрозою смерті, сумнівів не залишається.

Друге місце серед найпопулярніших серіалів по праву займає «Паперовий дім». Там група запеклих злочинців вирішила посягнути на безпеку монетного двору. На чолі з генієм кримінального світу, або, як його ще називають Професором, вони повинні будуть провернути аферу століття. Однак часто все йтиме не за планом, що змусить багатьох із них неабияк понервувати. А кінцевий результат взагалі може, як засмутити, так і перевершити всі очікування.

Третє місце буде зайнято молодіжним серіалом «Статеве виховання». Головний герой Оттіс непогано розуміється на питаннях сексуальної освіти. Усьому виною робота його матері, яка є психологом. Якось він починає використовувати свої знання, щоб заробити. Незабаром витівка приносить перший прибуток, але разом з тим виникає відчуття щирої симпатії до своєї компаньйонки. Чи відповість вона взаємністю? Ось у чому питання.

Далі слідує серіал «Хід королеви», який розповість разючу історію сміливої ​​дівчини. Незважаючи на незавидне існування в сирітському притулку, їй вдалося досягти неймовірних результатів. Доброта оточуючих часом здатна творити справжні дива. А бажання стати успішним дає змогу подолати будь-які труднощі на своєму шляху. Стати геніальною шахісткою і обіграти багатьох відомих діячів виявляється не так уже й складно.

Ще однією новинкою можна по праву назвати серіал «Каштановий чоловічок». Він розповість шокуючу історію одного провінційного містечка, де останнім часом постійно знаходять трупи дівчат. У слідства закладається враження, що у місті з’явився маніяк. В усьому винен характерний почерк убивці. На кожному місці злочину є невелика лялечка із каштану, зібрана вручну. І найголовніше, жодного доказу більше немає. Слідчим доведеться постаратися.

Це лише невелика частина того, що можна побачити на сайті. Можливо, вам подобається разом із героями брати участь у заплутаному розслідуванні? Чи спостерігати за життям підлітків у старшій школі та згадувати свої приємні моменти? Так чи інакше, ніхто не встоїть перед захоплюючими історіями. Саме час знайти потрібне кіно для цього вечора і запастися чаєм. Попереду кілька годин занурення у зовсім інший світ. Ніхто не зможе залишитися байдужим та спокійним. До того ж, що може бути краще за приємний вечір у хорошій компанії?