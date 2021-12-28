Дорогая вода: стало известно, где в Украине больше всего подорожает водоснабжение с 1 января

Уже с января 2022 года некоторым украинцам существенно повысят тарифы на водоснабжение. Новые цены уже одобрила Национальная комиссия, регулирующая отрасли энергетика и комуслуг (НКРЭКУ). Суммы в платежках увеличатся вплоть до 24%.





Рекордные цены на воду в новом году установил запорожский «Облводоканал». За 1 куб. м воды клиенты этого коммунального предприятия будут платить 65,56 грн. В тройке ценовых лидеров оказались также «Уманьводоканал» с ценой 57,5 грн и «Бердянскводоканал» со ставкой 57,01 грн за «куб».

Между тем жители столицы, несмотря на рост тарифов, будут платить за водоснабжение и водоотведение меньше всех – 30,38 грн за кубометр (ранее 25,32 грн).

Но даже с самым низким тарифом на услугу киевляне все равно попали в тройку лидеров по ценовому росту. Ведь стоимость воды для них увеличилась на 20%. По этому показателю столицу обошли только «Тернопольводоканал», где тариф увеличился на 22% (цена 36,67 грн), и «Днепрводоканал» – 24% (цена 31,36 грн).

Поскольку сменить свой водоканал на другой украинцы не могут, им придется смириться с новыми ценами. Например, жителям Днепра, которые в месяц используют 15 кубов воды, придется платить более 450 грн, то есть на 110 грн больше, чем раньше. А клиентам запорожского областного водоканала за те же 15 кубов придется заплатить почти 1000 грн.

В целом, цены на водоснабжение и водоотведение выросли в 45 водоканалах. В Национальной комиссии решение о повышении тарифов объясняют целым рядом факторов. Во-первых, водоканалам существенно увеличили тариф на электричество. Да и стоимость тепловой энергии выросла не на шутку.

Во-вторых, коммунальные предприятия пострадали от резкого роста стоимости природного газа, который они используют для технологических нужд. К тому же устаревшие коммуникации постоянно нуждаются в ремонте и техническом обслуживании. А это тоже удовольствие не из дешевых.