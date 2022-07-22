Мільйони українці декілька місяців платили за газ не туди: тепер у них борги

З 1 червня понад 10 мільйонів українських споживачів офіційно перевели до нового газопостачальника – ДК «Нафтогаз». Фактично ж українці ще у травні перестали отримувати ресурс від своїх колишніх газзбутів. Та попередити їх про це забули. Споживачі платили за газ як завжди і навіть не підозрювали, що платять не тому постачальнику. В результаті у них виникла переплата по старих рахунках, а в «Нафтогазі» – чималі борги.





Лише у червні українці врешті отримали платіжки від «Нафтогазу» й зрозуміли, що кілька місяців поспіль сплачували за газ компанії, яка давно «вийшла з гри». Однак механізму для переведення коштів з рахунків старого постачальника до нового, як виявилося, не існує. Тож проблема повернення переплати впала на плечі самих споживачів. Якщо ж гроші їм так і не повернуть, заплатити за газ доведеться вдруге.

Варто зазначити, що у клопотах українців з оплатою за газ частково винна саме компанія «Нафтогаз». Якби постачальник вчасно попередив своїх нових клієнтів про зміни та розіслав їм платіжки, проблеми з подвійною оплатою могло не бути.

Та схоже в державній компанії не розраховували, що отримають у клієнти таку кількість домогосподарств і не подбали про збільшення штату. Тож розсилати платіжки та обдзвонювати клієнтів було просто нікому.

Зараз же українці вимушені самостійно розбиратися з проблемами, у які їх втягнув «Нафтогаз». Можливість повернути гроші, які вже були заплачені за послугу газзбутам, вони таки отримали. Однак процедура виявилася не простою. Споживачам доводиться або подавати заяви електронною поштою, долучаючи до них копії документів та квитанції, або ж вистоювати довжелезні черги перед офісами колишніх постачальників. Та навіть виконання всіх інструкцій газзбутів не дає гарантії, що гроші повернуть.