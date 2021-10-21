Як сьогодні можна відкрити кредит на ім’я незнайомця – розповідає кіберполіції

Відкрити кредит онлайн на будь-яку людину? Інтернет-шахраї легко провернуть таку аферу. А все тому, що зібрати дані про будь-яку людину зараз дуже просто.





Експерти з кібербезпеки в Україні розповіли про найпопулярніші схеми, якими сьогодні користуються злочинці. На їх вудочку вже попалися тисячі звичайних українців. Саме пересічний громадянин є ідеальною жертвою для обману.

Найпопулярніший вид шахрайства сьогодні — оформлення швидких кредитів онлайн. Для цього потрібен тільки чийсь старий номер телефону (сім-карта). Аферисти роблять клон номера, створюють і прив’язують до нього електронну пошту. Базові дані можна відкопати в соціальних мережах. Після цього злочинці починають набирати онлайн кредити. Жертва дізнається про це тільки тоді, коли їй починають надзвонювати колектори та вимагати повернути борг.

Банки вже давно займаються зливом персональних даних колекторам. Тому сьогодні кредити можуть оформити на кого завгодно: беззахисну бабусю, молоду маму, студента. Українці дуже довірливий народ. Шахрай може представитися консультантом супермаркету, під приводом соціологічного опитування зібрати персональні дані. Потім їх же використовують для отримання грошей онлайн.

Були й зовсім непередбачувані ситуації. Наприклад, юрист з міста Луцьк створив брокерську компанію в пошуках інвесторів, прикриваючись кредитним донорством. Чоловік крав персональні дані (паспортні, ІПН, збирав інформацію про наявність рухомого, нерухомого майна), а потім оформляв величезні кредити під заставу. Найголовніше, що “власник брокерської компанії” зміг місяцями “годувати сніданками” клієнтів, поки витрачав їхні гроші.

Сьогодні, щоб мінімізувати подібні ризики, важливо вести закритий спосіб життя в соціальних мережах. У 90% випадків обману спрацьовує людська жадібність або наївність. Більш того, багато українців наступають на одні й ті ж граблі по два і три рази.